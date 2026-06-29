Попри спеку по всій Україні: у Львові через негоду зірвало дах і повалило дерева (фото)

29 червня Львів накрила потужна негода — місто опинилося під сильною зливою та шквальним вітром, які спричинили падіння дерев, пошкодження будівель і перебої у роботі транспорту. Водночас більшість регіонів України цього дня потерпали від сильної спеки.

Як повідомляє місцевий паблік "Львівич", погода у Львові різко погіршилася близько 15:30, коли на місто насунула велика чорна хмара. Уже за кілька хвилин у Львові почули грім, а згодом почалася сильна злива зі шквальним вітром.

У Львові помітили велику чорну хмару напередодні негоди 29 червня Фото: Львівич

Через негоду у різних районах міста почали падати дерева, деякі з них пошкодили автомобілі, громадський транспорт та контактні мережі. Сильний вітер також зірвав частину даху адміністративної будівлі та пошкодив окремі конструкції у місті. Окрім цього, через підтоплення та обриви мереж у Львові тимчасово зупинили рух частини трамвайних маршрутів.

У Львівській міській раді повідомили, що через буревій у місті зафіксували численні обриви контактної мережі, пошкодження електроінфраструктури та падіння світлофорів. У мерії закликали мешканців не перебувати поблизу дерев, обірваних дротів і нестійких конструкцій, а також повідомляти про небезпечні ситуації на Гарячу лінію міста.

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Наслідки негоди у Львові 29 червня Фото: Андрій Садовий/telegram У мерії показали фото даху, який зірвало із будівлі адміністрації через негоду. Фото: Андрій Садовий/telegram

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків негоди. За його словами, рух трамваїв відновлять після прибирання повалених дерев та ремонту контактної мережі.

Водночас Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні погодні явища у західних областях України. Синоптики прогнозували грози, град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с, оголосивши I рівень небезпечності — жовтий.

Крім того, окреме штормове попередження синоптики оголосили і для Києва та Київської області. За даними Укргідрометцентру, упродовж 29 червня в регіоні також очікували грози та погіршення погодних умов, які могли призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних служб.

Погода в Україні 30 червня — що прогнозують синоптики

Водночас за прогнозом синоптикині Наталка Діденко, спекотна погода в Україні утримається щонайменше до початку липня. За її словами, червень завершиться аномально високими температурами майже в усіх регіонах країни.

Найспекотніше, за прогнозом, буде у західних областях, де температура повітря місцями підніматиметься до +33…+38 градусів. У північних та центральних регіонах очікується +30…+35 градусів, тоді як на сході буде дещо прохолодніше — до +26…+29. Аналогічно спекотна погода прогнозується і в південній частині України.

Синоптикиня зазначає, що 30 червня більшість території країни перебуватиме під впливом сухої та сонячної погоди. Водночас короткочасні дощі з грозами можливі вночі у центральних областях, а ввечері — на крайньому заході України.

Крім того, уже ввечері 29 червня грозові дощі, місцями зі шквалистим вітром та сильними зливами, очікуються у західних, північних та окремих центральних областях.

У Києві синоптики також прогнозують грозу та посилення вітру, однак уже 30 червня у столиці переважатиме суха та спекотна погода з температурою до +34 градусів.

Коли в Україні стане прохолодніше

За словами Діденко, послаблення спеки прогнозується із 2 липня у західних областях, а вже 3–4 липня більш комфортна температура очікується і на решті території України.

Нагадаємо, що попередня негода, про яку писав Фокус, накрила Київ та Київську область 12 червня. Тоді через сильну зливу, град і шквальний вітер у столиці підтопило вулиці, а в області падали дерева та виникли труднощі з рухом транспорту.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують, що липень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму на 2 градуси, а в західних областях — на 3 градуси. Водночас кількість опадів очікується нижчою за норму, хоча протягом місяця можливі грози, зливи та періоди сильної спеки.