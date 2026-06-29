Погода в липні: українців попередили про спеку та небезпечний дефіцит опадів

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз на липень 2026 року. Середня місячна температура повітря очікується на 2°, а в західних областях — на 3° вищою за кліматичну норму. Водночас кількість опадів прогнозують нижчою за норму.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Там також нагадали, що кліматична характеристика липня базується на багаторічних спостереженнях і не є прогнозом. За такими даними, липень є найтеплішим місяцем року, для якого характерні як грози, шквали та зливи, так і періоди спекотної посушливої погоди.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у липні становитиме 21,8–26,0°, а в Карпатах — 18–20°. Місячна кількість опадів очікується в межах 26–71 мм, у Карпатах і на Прикарпатті місцями — 79–119 мм, що становить 60–75% від норми.

У Гідрометцентрі також навели багаторічні кліматичні показники липня. Середня температура цього місяця зазвичай становить 19–24,8 °, у Карпатах — 13–18°, а абсолютний максимум температури в окремих регіонах України сягав 40,0–41,6°.

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Нагадаємо, у травні метеорологи повідомили про аномальну спеку, яка охопила країни Західної Європи. Тоді у Великій Британії зафіксували новий температурний рекорд, перевершивши показник, встановлений ще у 1922 році.

Також раніше Фокус публікував прогноз погоди на липень в Україні. Синоптики розповіли, чи варто очікувати послаблення спеки.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що наприкінці червня Україну накриє хвиля спеки. За її прогнозом, температура повітря мала поступово підвищуватися від західних областей до центру та сходу країни, місцями сягаючи +32…+37 градусів.