Погода в июле: украинцев предупредили о жаре и опасном дефиците осадков

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз на июль 2026 года. Среднемесячная температура воздуха, как ожидается, будет на 2°, а в западных областях — на 3° выше климатической нормы. В то же время количество осадков, по прогнозам, будет ниже нормы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Там также напомнили, что климатическая характеристика июля основана на многолетних наблюдениях и не является прогнозом. Согласно этим данным, июль является самым тёплым месяцем года, для которого характерны как грозы, шквалы и ливни, так и периоды жаркой засушливой погоды.

По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в июле составит 21,8–26,0°, а в Карпатах — 18–20°. Месячное количество осадков ожидается в пределах 26–71 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами — 79–119 мм, что составляет 60–75 % от нормы.

В Гидрометцентре также привели многолетние климатические показатели июля. Средняя температура в этом месяце обычно составляет 19–24,8 °, в Карпатах — 13–18°, а абсолютный максимум температуры в отдельных регионах Украины достигал 40,0–41,6°.

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Напомним, в мае метеорологи сообщили об аномальной жаре, охватившей страны Западной Европы. Тогда в Великобритании был зафиксирован новый температурный рекорд, превзошедший показатель, установленный ещё в 1922 году.

Кроме того, ранее "Фокус" публиковал прогноз погоды на июль в Украине. Синоптики рассказали, стоит ли ожидать ослабления жары.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в конце июня Украину накроет волна жары. По её прогнозу, температура воздуха должна была постепенно повышаться от западных областей к центру и востоку страны, местами достигая +32…+37 градусов.