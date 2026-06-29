Несмотря на жару по всей Украине: во Львове из-за непогоды сорвало крышу и повалило деревья (фото)

29 июня на Львов обрушилась сильная непогода — город оказался под сильным ливнем и шквальным ветром, которые привели к падению деревьев, повреждению зданий и перебоям в работе транспорта. В то же время большинство регионов Украины в этот день страдали от сильной жары.

Как сообщает местный паблик "Львивич", погода во Львове резко ухудшилась около 15:30, когда над городом нависла большая чёрная туча. Уже через несколько минут во Львове раздался гром, а вскоре начался сильный ливень со шквальным ветром.

Во Львове заметили большое черное облако накануне непогоды 29 июня Фото: Львівич

Из-за непогоды в разных районах города начали падать деревья, некоторые из них повредили автомобили, общественный транспорт и контактные сети. Сильный ветер также сорвал часть крыши административного здания и повредил отдельные конструкции в городе. Кроме того, из-за подтопления и обрывов сетей во Львове временно приостановили движение части трамвайных маршрутов.

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Во Львовском городском совете сообщили, что из-за урагана в городе зафиксированы многочисленные обрывы контактной сети, повреждения электроинфраструктуры и падение светофоров. В мэрии призвали жителей не находиться вблизи деревьев, оборванных проводов и неустойчивых конструкций, а также сообщать об опасных ситуациях на "Горячую линию" города.

Последствия непогоды во Львове 29 июня Фото: Андрей Садовый/telegram В мэрии показали фото крыши, которую снесло с здания администрации из-за непогоды. Фото: Андрей Садовый/telegram

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий непогоды. По его словам, движение трамваев возобновят после уборки поваленных деревьев и ремонта контактной сети.

В то же время Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных погодных явлениях в западных областях Украины. Синоптики прогнозировали грозы, град и шквалы со скоростью ветра 15–20 м/с, объявив I уровень опасности — желтый.

Кроме того, синоптики объявилиотдельное штормовое предупреждение для Киева и Киевской области. По данным Укргидрометцентра, в течение 29 июня в регионе также ожидались грозы и ухудшение погодных условий, которые могли привести к затруднению работы энергетических и коммунальных служб.

Погода в Украине 30 июня — что прогнозируют синоптики

В то же время, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, жаркая погода в Украине сохранится как минимум до начала июля. По её словам, июнь завершится аномально высокими температурами почти во всех регионах страны.

По прогнозу, жарче всего будет в западных областях, где температура воздуха местами поднимется до +33…+38 градусов. В северных и центральных регионах ожидается +30…+35 градусов, тогда как на востоке будет несколько прохладнее — до +26…+29. Аналогичная жаркая погода прогнозируется и в южной части Украины.

Синоптик отмечает, что 30 июня на большей части территории страны будет стоять сухая и солнечная погода. В то же время ночью в центральных областях, а вечером — на крайнем западе Украины возможны кратковременные дожди с грозами.

Кроме того, уже вечером 29 июня грозовые дожди, местами со шквальным ветром и сильными ливнями, ожидаются в западных, северных и отдельных центральных областях.

В Киеве синоптики также прогнозируют грозу и усиление ветра, однако уже 30 июня в столице будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой до +34 градусов.

Когда в Украине станет прохладнее

По словам Диденко, ослабление жары прогнозируется со 2 июля в западных областях, а уже 3–4 июля более комфортная температура ожидается и на остальной территории Украины.

Напомним, что предыдущая непогода, о которой писал Фокус, обрушилась на Киев и Киевскую область 12 июня. Тогда из-за сильного ливня, града и шквального ветра в столице были затоплены улицы, а в области падали деревья и возникли затруднения с движением транспорта.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что июль 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы на 2 градуса, а в западных областях — на 3 градуса. В то же время количество осадков ожидается ниже нормы, хотя в течение месяца возможны грозы, ливни и периоды сильной жары.