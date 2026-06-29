Несмотря на жару по всей Украине: во Львове из-за непогоды сорвало крышу и повалило деревья (фото)
29 июня на Львов обрушилась сильная непогода — город оказался под сильным ливнем и шквальным ветром, которые привели к падению деревьев, повреждению зданий и перебоям в работе транспорта. В то же время большинство регионов Украины в этот день страдали от сильной жары.
Как сообщает местный паблик "Львивич", погода во Львове резко ухудшилась около 15:30, когда над городом нависла большая чёрная туча. Уже через несколько минут во Львове раздался гром, а вскоре начался сильный ливень со шквальным ветром.
Из-за непогоды в разных районах города начали падать деревья, некоторые из них повредили автомобили, общественный транспорт и контактные сети. Сильный ветер также сорвал часть крыши административного здания и повредил отдельные конструкции в городе. Кроме того, из-за подтопления и обрывов сетей во Львове временно приостановили движение части трамвайных маршрутов.
Во Львовском городском совете сообщили, что из-за урагана в городе зафиксированы многочисленные обрывы контактной сети, повреждения электроинфраструктуры и падение светофоров. В мэрии призвали жителей не находиться вблизи деревьев, оборванных проводов и неустойчивых конструкций, а также сообщать об опасных ситуациях на "Горячую линию" города.
Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий непогоды. По его словам, движение трамваев возобновят после уборки поваленных деревьев и ремонта контактной сети.
В то же время Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных погодных явлениях в западных областях Украины. Синоптики прогнозировали грозы, град и шквалы со скоростью ветра 15–20 м/с, объявив I уровень опасности — желтый.
Кроме того, синоптики объявилиотдельное штормовое предупреждение для Киева и Киевской области. По данным Укргидрометцентра, в течение 29 июня в регионе также ожидались грозы и ухудшение погодных условий, которые могли привести к затруднению работы энергетических и коммунальных служб.
Погода в Украине 30 июня — что прогнозируют синоптики
В то же время, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, жаркая погода в Украине сохранится как минимум до начала июля. По её словам, июнь завершится аномально высокими температурами почти во всех регионах страны.
По прогнозу, жарче всего будет в западных областях, где температура воздуха местами поднимется до +33…+38 градусов. В северных и центральных регионах ожидается +30…+35 градусов, тогда как на востоке будет несколько прохладнее — до +26…+29. Аналогичная жаркая погода прогнозируется и в южной части Украины.
Синоптик отмечает, что 30 июня на большей части территории страны будет стоять сухая и солнечная погода. В то же время ночью в центральных областях, а вечером — на крайнем западе Украины возможны кратковременные дожди с грозами.
Кроме того, уже вечером 29 июня грозовые дожди, местами со шквальным ветром и сильными ливнями, ожидаются в западных, северных и отдельных центральных областях.
В Киеве синоптики также прогнозируют грозу и усиление ветра, однако уже 30 июня в столице будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой до +34 градусов.
Когда в Украине станет прохладнее
По словам Диденко, ослабление жары прогнозируется со 2 июля в западных областях, а уже 3–4 июля более комфортная температура ожидается и на остальной территории Украины.
Напомним, что предыдущая непогода, о которой писал Фокус, обрушилась на Киев и Киевскую область 12 июня. Тогда из-за сильного ливня, града и шквального ветра в столице были затоплены улицы, а в области падали деревья и возникли затруднения с движением транспорта.
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что июль 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы на 2 градуса, а в западных областях — на 3 градуса. В то же время количество осадков ожидается ниже нормы, хотя в течение месяца возможны грозы, ливни и периоды сильной жары.