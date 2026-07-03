Замість спеки — дощі та грози: коли в Україні похолодає та яку погоду прогнозують на вихідні

Уже найближчими днями в Україні завершиться період сильної спеки. На зміну високим температурам прийде прохолодніше атлантичне повітря, а разом із ним — дощі, грози, шквалистий вітер і подекуди град.

У коментарі Telegram-каналу "Труха Україна" синоптик Віталій Постригань повідомив, що погодні зміни пов'язані з циклоном, який рухається до України зі Скандинавії. За його словами, він поступово витіснятиме спекотне повітря, тому температура повернеться до звичних для липня показників, а погода стане більш мінливою.

Як зазначив фахівець, першими прихід прохолоднішої повітряної маси відчули жителі західних областей. Там денна температура вже знизилася до +20…+25 градусів. Далі холодний атмосферний фронт почне просуватися територією країни, охоплюючи центральні та північні області, а також Одещину.

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Саме під час проходження фронту в цих регіонах прогнозується найбільш нестійка погода. Синоптики попереджають про грозові дощі, сильні зливи, поривчастий вітер, а в окремих районах можливе випадіння граду.

Уже наступної доби температура повітря знизиться практично по всій Україні. За прогнозом Постриганя, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +27 градусів. Водночас він наголосив, що про різке похолодання не йдеться — температурний режим залишиться комфортним і відповідатиме літньому сезону.

А от до південно-східних областей атмосферний фронт дістанеться трохи пізніше — у суботу. Там також очікуються короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали.

За словами синоптика, із неділі вся територія України перебуватиме під впливом скандинавської циклонічної системи. Надходження свіжого атлантичного повітря не дозволить спеці швидко повернутися, тому денні температури залишатимуться помірними. Водночас погода ще щонайменше п'ять днів буде нестабільною — із періодичними дощами та грозами в різних регіонах. Водночас Постригань зауважив, що літо лише набирає обертів, тому нові хвилі спеки ще попереду.

Прогноз погоди в Україні 4 та 5 липня — Діденко

Схожий прогноз оприлюднила й синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила, що атмосферний фронт уже зайшов на територію України та поступово просувається із заходу на схід, витісняючи спекотне повітря.

За її словами, у суботу денна температура у більшості областей становитиме +20…+25 градусів. На півдні буде дещо тепліше — до +24…+29 градусів. Лише східні регіони ще ненадовго залишаться в зоні спекотної погоди, де очікується до +31 градуса, однак уже в неділю температура знизиться і там.

Крім того, Діденко повідомила, що 4 липня атмосферний фронт принесе грозові дощі майже по всій території країни. У деяких областях можливі інтенсивні зливи та шквалистий вітер. Водночас на заході України опади будуть менш масштабними — вони очікуються переважно у Волинській та Рівненській областях.

У неділю погодна ситуація стане спокійнішою. Дощі та грози збережуться, однак матимуть локальний характер. Найменша ймовірність опадів прогнозується для центральних і південних регіонів.

Крім цього, протягом вихідних майже по всій Україні утримається помірний північно-західний вітер, який подекуди посилюватиметься.

Погода в Києві 4 та 5 липня — чи прогнозують спеку

У Києві спека також відступить. За прогнозом синоптикині, 4 та 5 липня температура повітря вдень становитиме близько +23…+24 градусів. Місцями можливі короткочасні грози, однак дощі не будуть тривалими, а сонячні прояснення збережуться. Загалом найближчі вихідні в столиці обіцяють бути значно комфортнішими за останні спекотні дні.

Попри похолодання, за прогнозом кандидата географічних наук та метеоролога Ігоря Кібальчича, вже після 7 липня в Україну повернеться спека. За його словами, у середині місяця температура в окремих регіонах може сягнути +37…+39 градусів.

Також Фокус писав, що 29 червня Київ накрила потужна негода. Так, через сильну зливу, грозу та шквальний вітер у різних районах столиці підтопило дороги, почали падати дерева, а частина мешканців залишилася без електропостачання.