Липень готує новий "спекотний удар": синоптик попередив, коли температура сягне +39

На початку липня в Україні стане трохи прохолодніше, однак перепочинок від спеки триватиме недовго. Уже після 7 липня до країни почне надходити нова хвиля гарячого повітря із Західної Європи, а найвищі температури прогнозують у середині місяця.

У коментарі виданню "Телеграф" кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що після аномально спекотного завершення червня українців очікує тимчасове зниження температури. За його словами, упродовж першої декади липня повітря стане прохолоднішим приблизно на 5–7 градусів, хоча навіть тоді показники в окремих регіонах залишатимуться вищими за звичні для цього періоду.

Та попри це липень завжди є найтеплішим місяцем року в Україні. Зокрема, саме в цей час нерідко спостерігаються як грозові процеси, так і тривалі періоди спекотної та сухої погоди, коли на територію країни надходять гарячі повітряні маси з південних широт.

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Тож відносне похолодання буде нетривалим. За прогнозом метеоролога, вже після 7 липня над країнами Західної Європи почне формуватися новий осередок сильної спеки. Згодом він зміщуватиметься на схід, через що в середині місяця високі температури знову охоплять Україну.

Як пояснив синоптик, надалі температурний фон, найімовірніше, залишатиметься вищим за кліматичну норму майже до кінця липня. Основна причина — переважання антициклональної погоди, яка зазвичай приносить багато сонця та мінімальну кількість опадів. Такі погодні умови можуть сприяти висиханню ґрунтів і підвищенню ризику виникнення пожеж у природних екосистемах.

Попри це, повністю без дощів липень не мине, і час від часу в різних областях проходитимуть короткочасні зливи та грози, однак вони матимуть локальний характер та не зможуть суттєво компенсувати дефіцит вологи.

За попередніми оцінками, загальна кількість опадів у липні буде приблизно на 30–40% меншою за середні багаторічні показники. Найбільший дефіцит дощів прогнозують у західних і південно-західних областях.

Водночас середня температура повітря протягом місяця очікується на 2-3 градуси вище кліматичної норми, на рівні +22…+26 градусів. А от у періоди найсильнішої спеки, насамперед на півдні та заході країни, температура може підніматися до +37…+39 градусів.

Нагадаємо, що 30 червня в Україні через спеку, на сонці у деяких регіонах температура сягала +53 градусів. Ба більше, у Кривому Розі через аномальне тепло загорівся автомобіль, а патрульні викликали швидку допомогу чоловікові, якому стало зле через різке погіршення самопочуття на тлі високих температур.

Також Фокус писав, що пасажири "Укрзалізниці" масово скаржаться на нестерпні умови поїздок у вагонах під час аномальної спеки, зокрема через непрацюючі кондиціонери, зачинені вікна та різке погіршення самопочуття людей під час подорожей.