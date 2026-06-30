До +53 на сонці: у кількох містах України через спеку загорілися автівки, — соцмережі (фото)

Спека, яка місцями розігріла термометри на сонці до +53 градусів, уже призводить до небезпечних ситуацій. У Кривому Розі загорівся легковий автомобіль, а патрульні викликали швидку чоловікові, чий стан різко погіршився.

Як повідомляє місцеве видання "СВОЇ" у Кривому Розі, вдень 30 червня в районі 98-го кварталу спалахнув легковий автомобіль Daewoo Nexia. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. Що саме стало причиною займання, наразі встановлюють фахівці.

Водночас у Telegram-каналах припускають, що автомобіль міг загорітися через сильну спеку. Однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

У Кривому Розі спалахнув легковий автомобіль Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Крім того, цього ж дня патрульна поліція Кривого Рогу повідомила про ще один випадок, який міг бути пов'язаний із високою температурою повітря. Під час патрулювання міста інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який перебував у припаркованому автомобілі та, на думку правоохоронців, погано себе почував.

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Представники поліції одразу підійшли до водія, щоб з'ясувати, чи не потрібна йому допомога. Чоловік розповів, що має хронічні проблеми зі здоров'ям, уже прийняв необхідні ліки, однак його стан не покращувався. За його словами, сильна спека лише погіршила самопочуття.

Не гаючи часу, патрульні викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після огляду медики вирішили госпіталізувати чоловіка до лікарні для проведення додаткового обстеження та надання необхідної допомоги.

Як вберегтися у спекотні дні

Крім того, у поліції закликали українців бути особливо уважними до свого здоров'я у спекотні дні. Зокрема, правоохоронці рекомендують регулярно пити воду, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, за можливості залишатися у прохолодних або затінених місцях, а також уважно стежити за самопочуттям своїх рідних та людей поруч. Якщо комусь стало зле, необхідно одразу викликати допомогу.

Тим часом ще один випадок загоряння автомобіля, як зазначають у ДСНС, стався на Рівненщині. У місті Сарни на вулиці Варшавській під час руху загорівся легковик. На місце оперативно прибули рятувальники, які швидко загасили пожежу в моторному відсіку автомобіля.

30 червня ще один випадок загоряння автомобіля стався на Рівненщині. Фото: Скриншот з відео

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про надзвичайно спекотну погоду в області. Зокрема, зазначалося, що вже в обід термометр, який перебував під прямими сонячними променями, показував +53 градуси. Водночас йдеться саме про температуру нагрітої поверхні приладу, а не про офіційну температуру повітря.

У Рівному термометр, який перебував під прямими сонячними променями, показував +53 градуси Фото: Telegram

У Рівненському обласному центрі з гідрометеорології нагадали, що абсолютний температурний максимум для 30 червня у Рівному становить +32,9 градусів — його зафіксували у 2024 році. Найнижча температура цього дня була зареєстрована у 2000 році й становила +7,0 градусів. Фахівці закликають жителів області бути обережними під час спеки та по можливості не перебувати довго під відкритим сонцем.

Погода в Україні 1 липня — чи збережеться аномальна спека

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у середу, 1 липня, в Україні збережеться спекотна погода. У більшості областей температура повітря становитиме +30…+35 градусів, а істотних опадів не очікується. Лише на Закарпатті місцями можливі короткочасні грозові дощі.

У Києві перший день липня буде сонячним і спекотним — повітря прогріється приблизно до +33 градусів.

Водночас синоптикиня зазначила, що вже 2 липня до України почне надходити холодний атмосферний фронт. Спочатку зниження температури відчують жителі західних областей, а 3–4 липня спека поступово послабшає і в більшості регіонів країни.

За словами Наталки Діденко, через значний контраст температур під час проходження атмосферного фронту можливі сильні зливи, грози та шквалистий вітер, тому українцям варто уважно стежити за оновленнями прогнозу погоди.

Нагадаємо, що попри сильну спеку по всій країні, 29 червня Львів накрила потужна негода зі зливою та шквальним вітром. Через буревій у місті падали дерева, були пошкоджені будівлі, автомобілі та контактна мережа, а також тимчасово зупинявся рух частини трамвайних маршрутів.

Згодом після ситуації на заході України негода накрила й столицю — через сильну зливу, грозу та шквальний вітер у Києві підтопило вулиці, падали дерева. а також сталися перебої з електропостачанням