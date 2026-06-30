До +53 на солнце: в нескольких городах Украины из-за жары загорелись автомобили, — соцсети (фото)

Жара, из-за которой местами температура на солнце поднялась до +53 градусов, уже приводит к опасным ситуациям. В Кривом Роге загорелся легковой автомобиль, а патрульные вызвали скорую помощь мужчине, состояние которого резко ухудшилось.

Как сообщает местное издание "СВОИ" в Кривом Роге, днём 30 июня в районе 98-го квартала загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia. На место оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. Что именно стало причиной возгорания, в настоящее время выясняют специалисты.

В то же время в Telegram-каналах высказывается предположение, что автомобиль мог загореться из-за сильной жары. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

В Кривом Роге загорелся легковой автомобиль Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Кроме того, в тот же день патрульная полиция Кривого Рога сообщила ещё об одном случае, который мог быть связан с высокой температурой воздуха. Во время патрулирования города инспекторы роты ТОР заметили мужчину, который находился в припаркованном автомобиле и, по мнению правоохранителей, плохо себя чувствовал.

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Представители полиции сразу подошли к водителю, чтобы выяснить, не нужна ли ему помощь. Мужчина рассказал, что у него хронические проблемы со здоровьем, он уже принял необходимые лекарства, однако его состояние не улучшалось. По его словам, сильная жара только ухудшила самочувствие.

Не теряя времени, патрульные вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра медики приняли решение госпитализировать мужчину в больницу для проведения дополнительного обследования и оказания необходимой помощи.

Как уберечься в жаркие дни

Кроме того, в полиции призвали украинцев быть особенно внимательными к своему здоровью в жаркие дни. В частности, правоохранители рекомендуют регулярно пить воду, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, по возможности оставаться в прохладных или затененных местах, а также внимательно следить за самочувствием своих близких и окружающих. Если кому-то стало плохо, необходимо немедленно вызвать помощь.

Между тем, как отмечают в ГСЧС, ещё один случай возгорания автомобиля произошёл в Ровенской области. В городе Сарны на улице Варшавской во время движения загорелся легковой автомобиль. На место оперативно прибыли спасатели, которые быстро потушили пожар в моторном отсеке автомобиля.

30 июня в Ровенской области произошел еще один случай возгорания автомобиля. Фото: Скриншот из видео

В то же время местные Telegram-каналы сообщают о чрезвычайно жаркой погоде в области. В частности, отмечалось, что уже в полдень термометр, находившийся под прямыми солнечными лучами, показывал +53 градуса. При этом речь идет именно о температуре нагретой поверхности прибора, а не об официальной температуре воздуха.

В Ровно термометр, находившийся под прямыми солнечными лучами, показывал +53 градуса Фото: Telegram

В Ровенском областном центре по гидрометеорологии напомнили, что абсолютный температурный максимум для 30 июня в Ровно составляет +32,9 градуса — он был зафиксирован в 2024 году. Самая низкая температура в этот день была зарегистрирована в 2000 году и составляла +7,0 градусов. Специалисты призывают жителей области быть осторожными во время жары и по возможности не находиться долго под открытым солнцем.

Погода в Украине 1 июля — сохранится ли аномальная жара

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 1 июля, в Украине сохранится жаркая погода. В большинстве областей температура воздуха составит +30…+35 градусов, а существенных осадков не ожидается. Лишь в Закарпатье местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В Киеве первый день июля будет солнечным и жарким — температура воздуха достигнет примерно +33 градусов.

В то же время синоптик отметила, что уже 2 июля в Украину начнёт надвигаться холодный атмосферный фронт. Сначала понижение температуры почувствуют жители западных областей, а 3–4 июля жара постепенно ослабнет и в большинстве регионов страны.

По словам Натальи Диденко, из-за значительного перепада температур во время прохождения атмосферного фронта возможны сильные ливни, грозы и шквальный ветер, поэтому украинцам следует внимательно следить за обновлениями прогноза погоды.

Напомним, что, несмотря на сильную жару по всей стране, 29 июня на Львов обрушилась мощная непогода с ливнем и шквальным ветром. Из-за урагана в городе падали деревья, были повреждены здания, автомобили и контактная сеть, а также временно приостанавливалось движение части трамвайных маршрутов.

Впоследствии, после событий на западе Украины, непогода обрушилась и на столицу — из-за сильного ливня, грозы и шквального ветра в Киеве были затоплены улицы, падали деревья, а также произошли перебои с электроснабжением