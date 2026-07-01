Людям у вагонах ставало зле: українці обурені спекою у потягах "Укрзалізниці" — реакція компанії

Пасажири "Укрзалізниці" масово скаржаться на нестерпні умови поїздок у вагонах під час аномальної спеки. За словами українців, у вагонах непрацюють кондиціонери, закриті вікна. Ба більше, під час поїздки деяким людям навіть ставало зле.

Зокрема, у соціальній мережі Threads останніми днями чимало українців поскаржилися на умови перевезення в поїздах "Укрзалізниці" під час сильної спеки, повідомляючи про несправні системи кондиціонування, зачинені вікна та погане самопочуття пасажирів.

За словами однієї з користувачок, після численних дописів про несправні кондиціонери вона навіть зраділа, що не змогла придбати квитки на заплановану поїздку. Жінка зазначила, що вважає за краще витратити більше коштів на пальне, ніж їхати у вагоні за таких умов.

"Я якось не готова зустрітися з апостолом Павлом через шалену спеку", — написала вона.

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Публікація у Threads Фото: Скриншот

У своєму дописі вона також написала, що нібито напередодні у поїзді загинули двоє людей. Водночас ця інформація наразі не має офіційного підтвердження, тому достовірних даних про такий випадок немає.

Інша пасажирка розповіла, що під час поїздки у вагоні майже дві години не працював кондиціонер, а коли його увімкнули, він практично не полегшив ситуацію. За її словами, особливо складно переносити такі умови людям похилого віку, тоді як квитків до вагонів із працюючими кондиціонерами вже не було.

Публікація у Threads Фото: Скриншот

Ще одна користувачка звернулася безпосередньо до "Укрзалізниці", описавши поїздку потягом №198Ш сполученням Ковель — Київ. Вона заявила, що у вагоні не працював кондиціонер, вікна залишалися зачиненими, а через високу температуру людям почало ставати зле. За її словами, у таких умовах їхали діти, літні люди та інші пасажири, а саму поїздку вона назвала небезпечною. Жінка закликала перевізника не випускати на маршрут вагони без справних систем кондиціонування.

У коментарях до її допису один із користувачів порадив пасажирам купувати портативні вентилятори, які працюють від павербанків, та "пристосовуватися до реалій", а не скаржитися.

Публікація у Threads Фото: Скриншот

У відповідь авторка повідомила, що бачила на вокзалі кілька автомобілів швидкої допомоги, які, за її словами, прибули через випадки погіршення самопочуття пасажирів. Вона наголосила, що її допис стосується насамперед людей похилого віку та дітей, які не можуть самостійно вплинути на умови поїздки. Також жінка зазначила, що сама має альтернативу залізничному транспорту, однак вирішила звернути увагу саме на проблему інших пасажирів.

Ще одна користувачка Threads розповіла, що під час поїздки її собаці стало погано через високу температуру у вагоні. Щоб хоч трохи охолодити тварину, вона намочила рушник із комплекту постільної білизни та поклала його під живіт собаки.

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За словами жінки, після цього між нею та провідницею виникла суперечка. Пасажирка запропонувала компенсувати можливі збитки або сплатити штраф за використання рушника не за призначенням, однак, як стверджує авторка допису, провідниця відповіла, що про такі речі потрібно було подбати заздалегідь. Жінка зазначила, що не могла залишити тварину без допомоги через ризик перегріву.

Пізніше користувачка повідомила, що після поїздки із собакою все гаразд, вона вже перебуває вдома та почувається добре.

Як на скарги відреагували в "Укрзалізниці"

Згодом на сторінці "Укрзалізниці" у Threads з'явився допис із відповіддю на хвилю критики у соціальних мережах. У компанії повідомили, що лише за останню добу отримали понад 430 згадок, більшість із яких стосувалися спеки у вагонах та роботи кондиціонерів. Саме тому вирішили дати одне розгорнуте пояснення для всіх пасажирів.

В "Укрзалізниці" пояснили, що якщо під час купівлі квитка було вказано, що вагон обладнаний кондиціонером, але він не працював, про це потрібно одразу повідомити начальника поїзда. Якщо є вільні місця, пасажира пересадять до іншого вагона. Після поїздки також радять залишити звернення через розділ "Оцінити подорож" у застосунку, щоб фахівці могли перевірити конкретний вагон і за потреби відправити його на ремонт.

Водночас у компанії наголосили, що вагони з позначкою "без кондиціонування" взагалі не обладнані системою охолодження. Цю інформацію пасажири бачать ще до купівлі квитка, щоб самостійно вирішити, чи підходять їм такі умови поїздки.

Також в "Укрзалізниці" пояснили, чому не можуть просто прибрати всі вагони без кондиціонерів. За словами перевізника, тоді кількість місць у поїздах суттєво скоротиться, а придбати квитки стане ще складніше. Саме тому зараз на маршрути випускають усі технічно справні вагони, які відповідають вимогам безпеки.

У компанії чесно визнали, що цього літа кардинально змінити ситуацію не вдасться. Там пояснили, що модернізація старих вагонів і закупівля нових потребують багато часу та значних коштів, особливо в умовах повномасштабної війни.

Окремо перевізник пояснив, що у вагонах без кондиціонерів працює примусова вентиляція, однак вона не охолоджує повітря. Якщо надворі температура сягає +35…+40 градусів, то всередину вагона потрапляє таке ж гаряче повітря, тому вентиляція не може замінити кондиціонер.

Якщо у вагоні не відчиняються вікна, пасажирам радять звернутися до провідника або начальника поїзда. Якщо проблему можна усунути під час рейсу, її спробують вирішити одразу. Якщо ні — несправність зафіксують для ремонту, а за наявності вільних місць пасажира можуть пересадити.

Також в "Укрзалізниці" закликали пасажирів подбати про своє самопочуття під час поїздок у спеку. У компанії рекомендують брати із собою достатній запас питної води, одягати легкий світлий одяг, за можливості користуватися портативним вентилятором або віялом та не забувати про павербанк. Людям, які мають хронічні захворювання або важко переносять високу температуру, радять перед поїздкою проконсультуватися із сімейним лікарем.

Крім того, якщо під час подорожі комусь стане зле через перегрів, в "Укрзалізниці" просять одразу повідомити про це провідника або начальника поїзда. За потреби вони викличуть бригаду екстреної медичної допомоги на найближчу станцію.

На завершення перевізник закликав пасажирів повідомляти про несправності не лише у соцмережах, а й через сервіс "Оцінити подорож". У компанії пояснили, що саме такі звернення допомагають швидко знайти конкретний вагон, перевірити його технічний стан та усунути проблему.

Напередодні літа в "Укрзалізниці" повідомляли, що 2026 рік для залізничних перевезень буде складним через зростання попиту на поїздки та одночасне скорочення кількості доступних місць у поїздах. У компанії пояснювали, що ситуація ускладнюється наслідками війни: частину вагонів знищено або пошкоджено, ще сотні перебувають у ремонті чи потребують обстеження, а значна кількість рухомого складу зношена.

Також Фокус писав, що 30 червня в Україні через аномальну спеку, коли на сонці температура сягала +53 градусів, фіксували небезпечні інциденти. Зокрема, у Кривому Розі загорівся автомобіль, а патрульні викликали швидку допомогу чоловікові, якому стало зле через різке погіршення самопочуття на тлі високих температур.