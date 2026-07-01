Людям в вагонах становилось плохо: украинцы возмущены жарой в поездах "Укрзалізниці" — реакция компании

Пассажиры "Укрзалізниці" массово жалуются на невыносимые условия в вагонах во время аномальной жары. По словам украинцев, в вагонах не работают кондиционеры, окна закрыты. Более того, во время поездки некоторым людям даже становилось плохо.

В частности, в социальной сети Threads в последние дни многие украинцы пожаловались на условия перевозки в поездах "Укрзалізниці" во время сильной жары, сообщая о неисправных системах кондиционирования, закрытых окнах и плохом самочувствии пассажиров.

По словам одной из пользовательниц, после многочисленных сообщений о неисправных кондиционерах она даже обрадовалась, что не смогла купить билеты на запланированную поездку. Женщина отметила, что предпочитает потратить больше денег на топливо, чем ехать в вагоне в таких условиях.

"Я почему-то не готова встретиться с апостолом Павлом из-за невыносимой жары", — написала она.

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В своем посте она также написала, что якобы накануне в поезде погибли два человека. В то же время эта информация пока не имеет официального подтверждения, поэтому достоверных данных о таком случае нет.

Другая пассажирка рассказала, что во время поездки в вагоне почти два часа не работал кондиционер, а когда его включили, он практически не облегчил ситуацию. По ее словам, особенно тяжело переносить такие условия пожилым людям, тогда как билетов в вагоны с работающими кондиционерами уже не было.

Публикация в Threads Фото: Скриншот

Еще одна пользовательница обратилась напрямую в "Укрзалізницю", рассказав о поездке на поезде № 198Ш по маршруту Ковель — Киев. Она заявила, что в вагоне не работал кондиционер, окна оставались закрытыми, а из-за высокой температуры людям стало плохо. По ее словам, в таких условиях ехали дети, пожилые люди и другие пассажиры, а саму поездку она назвала опасной. Женщина призвала перевозчика не выпускать на маршрут вагоны без исправных систем кондиционирования.

В комментариях к ее посту один из пользователей посоветовал пассажирам покупать портативные вентиляторы, работающие от powerbank, и "приспосабливаться к реалиям", а не жаловаться.

Публикация в Threads Фото: Скриншот

В ответ автор сообщила, что видела на вокзале несколько машин скорой помощи, которые, по ее словам, прибыли из-за случаев ухудшения самочувствия пассажиров. Она подчеркнула, что ее пост касается прежде всего пожилых людей и детей, которые не могут самостоятельно повлиять на условия поездки. Также женщина отметила, что у нее самой есть альтернатива железнодорожному транспорту, однако она решила обратить внимание именно на проблему других пассажиров.

Еще одна пользовательница Threads рассказала, что во время поездки ее собаке стало плохо из-за высокой температуры в вагоне. Чтобы хоть немного охладить животное, она намочила полотенце из комплекта постельного белья и подложила его под живот собаки.

Публикация в Threads Фото: Скриншот Публикация в Threads Фото: Скриншот

По словам женщины, после этого между ней и проводницей возник спор. Пассажирка предложила компенсировать возможные убытки или оплатить штраф за использование полотенца не по назначению, однако, как утверждает автор поста, проводница ответила, что о таких вещах нужно было позаботиться заранее. Женщина отметила, что не могла оставить животное без помощи из-за риска перегрева.

Позже пользовательница сообщила, что после поездки с собакой все в порядке, она уже дома и чувствует себя хорошо.

Как отреагировали на жалобы в "Укрзалізниці"

Впоследствии на странице "Укрзалізниці" в Threads появился пост с ответом на волну критики в социальных сетях. В компании сообщили, что только за последние сутки получили более 430 упоминаний, большинство из которых касались жары в вагонах и работы кондиционеров. Именно поэтому решили дать одно развернутое объяснение для всех пассажиров.

В "Укрзалізниці" пояснили, что если при покупке билета было указано, что вагон оборудован кондиционером, но он не работал, об этом нужно сразу сообщить начальнику поезда. Если есть свободные места, пассажира пересадят в другой вагон. После поездки также рекомендуют оставить отзыв в разделе "Оценить поездку" в приложении, чтобы специалисты могли проверить конкретный вагон и при необходимости отправить его на ремонт.

В то же время в компании подчеркнули, что вагоны с пометкой "без кондиционирования" вообще не оборудованы системой охлаждения. Эту информацию пассажиры видят еще до покупки билета, чтобы самостоятельно решить, подходят ли им такие условия поездки.

Кроме того, в "Укрзалізниці" объяснили, почему не могут просто убрать все вагоны без кондиционеров. По словам перевозчика, в таком случае количество мест в поездах существенно сократится, а приобрести билеты станет еще сложнее. Именно поэтому сейчас на маршруты выпускают все технически исправные вагоны, соответствующие требованиям безопасности.

В компании честно признали, что этим летом кардинально изменить ситуацию не удастся. Там пояснили, что модернизация старых вагонов и закупка новых требуют много времени и значительных средств, особенно в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, перевозчик пояснил, что в вагонах без кондиционеров работает принудительная вентиляция, однако она не охлаждает воздух. Если на улице температура достигает +35…+40 градусов, то внутрь вагона попадает такой же горячий воздух, поэтому вентиляция не может заменить кондиционер.

Если в вагоне не открываются окна, пассажирам рекомендуется обратиться к проводнику или начальнику поезда. Если проблему можно устранить во время рейса, ее постараются решить сразу. Если нет — неисправность зафиксируют для ремонта, а при наличии свободных мест пассажира могут пересадить.

Кроме того, в "Укрзалізниці" призвали пассажиров позаботиться о своем самочувствии во время поездок в жару. В компании рекомендуют брать с собой достаточный запас питьевой воды, надевать легкую светлую одежду, по возможности пользоваться портативным вентилятором или веером и не забывать о powerbank. Людям, страдающим хроническими заболеваниями или тяжело переносящим высокую температуру, советуют перед поездкой проконсультироваться с семейным врачом.

Кроме того, если во время поездки кому-то станет плохо из-за перегрева, в "Укрзалізниці" просят немедленно сообщить об этом проводнику или начальнику поезда. При необходимости они вызовут бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию.

В заключение перевозчик призвал пассажиров сообщать о неисправностях не только в социальных сетях, но и через сервис "Оценить поездку". В компании пояснили, что именно такие обращения помогают быстро найти конкретный вагон, проверить его техническое состояние и устранить проблему.

Накануне лета в "Укрзалізниці" сообщили, что 2026 год для железнодорожных перевозок будет сложным из-за роста спроса на поездки и одновременного сокращения количества доступных мест в поездах. В компании объясняли, что ситуация осложняется последствиями войны: часть вагонов уничтожена или повреждена, еще сотни находятся в ремонте или требуют осмотра, а значительная часть подвижного состава изношена.

Также "Фокус" сообщал, что 30 июня в Украине из-за аномальной жары, когда температура на солнце достигала +53 градусов, фиксировались опасные инциденты. В частности, в Кривом Роге загорелся автомобиль, а патрульные вызвали скорую помощь мужчине, которому стало плохо из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне высоких температур.