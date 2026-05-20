Этим летом билеты на поезд будет труднее купить, чем в прошлом году: в "УЗ" объяснили причины

Лето 2026 года для украинских железнодорожных перевозок обещает быть сложным: спрос на поездки растет, а количество доступных мест в поездах, наоборот, сокращается. Все это происходит на фоне войны, которая продолжает влиять на состояние инфраструктуры и подвижного состава.

В публикации в Telegram "Укрзалізниці" сообщается, что с начала полномасштабного вторжения из-за российских атак было полностью уничтожено 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов вместе с поездом "Інтерсіті+" сейчас находятся в ремонте после повреждений, полученных из-за обстрелов, ударов дронов и других инцидентов. Отдельно добавляется, что примерно 1050 вагонов или нуждаются в обследовании, или уже фактически выведены из эксплуатации из-за изношенности.

В компании прямо говорят, что этот летний сезон будет тяжелее предыдущего. Причина проста — людей, которые хотят ехать, становится больше, а мест в поездах не прибавляется в таком же темпе. Уже сейчас в среднем на одно место приходится около четырех желающих, а в пиковые периоды — до шести. К примеру, на популярном направлении, из Львова в Киев ежедневно билеты ищут почти десять тысяч человек.

Из-за повышенного спроса в "Укрзалізниці" советуют пассажирам не откладывать покупку билетов на последний момент и планировать поездки заранее — желательно за 20 суток до отправления. Если же билетов сразу нет, предлагают пользоваться функцией автоматического выкупа: ею уже воспользовались около 150 тысяч человек, которые в целом приобрели почти миллион билетов с начала года.

Инфографика "Укрзалізниці" Фото: Укрзализныця

Также в компании напоминают, что можно рассматривать альтернативные варианты маршрутов — например, с пересадками на региональные поезда, которые часто имеют кондиционирование и могут быть более удобными в дороге. А для международных поездок советуют обращать внимание не только на Польшу, но и на стыковки через Молдову, Румынию и Венгрию — иногда так добраться даже проще в высокий сезон.

"Впереди непростое лето, но мы продолжаем строить новые вагоны и наращивать темпы ремонтов старого подвижного состава, чтобы в этот пи сезон сделать путешествия более доступными для всех", — отмечают в публикации.

Напомним, что в конце апреля "Укрзалізниця" ввела динамическое ценообразование для билетов в премиальном сегменте, которое касается вагонов СВ и 1 класса "Інтерсіті", тогда как цены на другие типы мест остались без изменений. Также компания повысила примерно на 20% тарифы в СВ-вагонах международных поездов, объяснив это высоким спросом в этом сегменте.

Также стоит заметить, что летом прошлого года в Украине обострилась проблема перекупа железнодорожных билетов: спекулянты массово использовали Telegram-каналы и автоматизированные боты, чтобы выкупать билеты и перепродавать их по завышенным ценам, иногда даже обходя верификацию через приложение "Дія".