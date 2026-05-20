Цього літа квитки на потяг буде важче купити, ніж торік: в "УЗ" пояснили причини дефіциту

Літо 2026 року для українських залізничних перевезень обіцяє бути складним: попит на поїздки зростає, а кількість доступних місць у поїздах, навпаки, скорочується. Усе це відбувається на тлі війни, яка продовжує впливати на стан інфраструктури та рухомого складу.

У публікації в Telegram "Укрзалізниці" повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення через російські атаки було повністю знищено 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів разом із поїздом "Інтерсіті+" зараз перебувають у ремонті після пошкоджень, отриманих через обстріли, удари дронів та інші інциденти. Окремо додається, що приблизно 1050 вагонів або потребують обстеження, або вже фактично виведені з експлуатації через зношеність.

У компанії прямо кажуть, що цей літній сезон буде важчим за попередній. Причина проста — людей, які хочуть їхати, стає більше, а місць у поїздах не додається в такому ж темпі. Уже зараз у середньому на одне місце припадає близько чотирьох охочих, а в пікові періоди — до шести. До прикладу, на популярному напрямку, зі Львова до Києва щодня квитки шукають майже десять тисяч людей.

Відео дня

Через підвищий попит в "Укрзалізниці" радять пасажирам не відкладати купівлю квитків на останній момент і планувати поїздки заздалегідь — бажано за 20 діб до відправлення. Якщо ж квитків одразу немає, пропонують користуватися функцією автоматичного викупу: нею вже скористалися близько 150 тисяч людей, які загалом придбали майже мільйон квитків від початку року.

Інфографіка "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця

Також у компанії нагадують, що можна розглядати альтернативні варіанти маршрутів — наприклад, з пересадками на регіональні поїзди, які часто мають кондиціонування і можуть бути зручнішими в дорозі. А для міжнародних поїздок радять звертати увагу не лише на Польщу, а й на стиковки через Молдову, Румунію та Угорщину — іноді так дістатися навіть простіше у високий сезон.

"Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у цей пі сезон зробити подорожі доступнішими для всіх", — зазначають в публікації.

Нагадаємо, що наприкінці квітня "Укрзалізниця" запровадила динамічне ціноутворення для квитків у преміальному сегменті, яке стосується вагонів СВ та 1 класу "Інтерсіті", тоді як ціни на інші типи місць залишилися без змін. Також компанія підвищила приблизно на 20% тарифи у СВ-вагонах міжнародних поїздів, пояснивши це високим попитом у цьому сегменті.

Також варто зауважити, що торік влітку в Україні загострилася проблема перекупу залізничних квитків: спекулянти масово використовували Telegram-канали та автоматизовані боти, щоб викуповувати квитки й перепродавати їх за завищеними цінами, інколи навіть обходячи верифікацію через застосунок "Дія".