"Укрзалізниця" змінює тарифи у вагонах преміумкласу: ціни залежатимуть від попиту і дат

З 25 квітня "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків за новими цінами на місця у "преміумсегменті". Динамічне ціноутворення запровадять у люксових вагонах поїздів, що стосуватимуться менше 10% пасажирів.

Продаж квитків за новими коефіцієнтами відбуватиметься виключно у вагонах "СВ" та 1 класу поїздів "Інтерсіті" внутрішнього сполучення. Про це повідомляє компанія-перевізник, наголосивши, що відповідний наказ раніше пройшов громадські обговорення.

Водночас, аби зберегти доступність перевезень для громадян, в тому числі сполучення з прифронтовими громадами, тарифи на квитки 2 класу, купейні та плацкартні вагони залишаються без змін. Ціни на квитки, як наголошується, не переглядалися з 2021 року.

Зміна вартості квитків залежить від чотирьох факторів

1. Сезонність.

Сезонний фактор Фото: УЗ

Коли поїзди заповнені лише на 70–80%, квитки будуть дешевшими. Натомість у пікові місяці як серпень, ціна буде вищою через максимальний попит. Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають свята, канікули тощо.

2. День тижня.

Календарний фактор Фото: УЗ

У вівторок та середу будуть найнижчі ціни, а найвищі – у п'ятницю та неділю, коли попит, як правило, найбільший.

3. Завчасність.

Фактор завчасності

Наразі майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї, тому придбання проїзного документу за декілька днів до подорожі знизить його вартість.

4. Наповнюваність.

Фактор наповнюваності

Якщо поїзд заповнений на 90–100%, ціна може бути вищою, але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, у такому випадку ціна знижуватиметься. Утім, впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо, зазначають в "Укрзалізниці". При цьому піжкреслюється, що нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміум сегменті.

Індексація тарифів на проїзд у СВ-вагонах

Також, орієнтовно на 20%, будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони почнуть реалізовувати на дати відправлення, починаючи від 18 квітня 2026 року.

Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті, вважають в "УЗ", водночас вирішивши залишити незмінною поточного сезону вартість інших типів місць.

