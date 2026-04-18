"Укрзализныця" меняет тарифы в вагонах премиум-класса: цены будут зависеть от спроса и дат

С 25 апреля "Укрзализныця" начинает продажу билетов по новым ценам на места в "премиум-сегменте". Динамическое ценообразование введут в люксовых вагонах поездов, которые будут касаться менее 10% пассажиров.

Продажа билетов по новым коэффициентам будет происходить исключительно в вагонах "СВ" и 1 класса поездов "Интерсити" внутреннего сообщения. Об этом сообщает компания-перевозчик, отметив, что соответствующий приказ ранее прошел общественные обсуждения.

В то же время, чтобы сохранить доступность перевозок для граждан, в том числе сообщение с прифронтовыми общинами, тарифы на билеты 2 класса, купейные и плацкартные вагоны остаются без изменений. Цены на билеты, как отмечается, не пересматривались с 2021 года.

Изменение стоимости билетов зависит от четырех факторов

1. Сезонность.

Сезонный фактор Фото: УЗ

Когда поезда заполнены лишь на 70-80%, билеты будут дешевле. Однако в пиковые месяцы как август, цена будет выше из-за максимального спроса. Всего будет 16 зон сезонности, которые отражают праздники, каникулы и тому подобное.

Відео дня

2. День недели.

Календарный фактор Фото: УЗ

Во вторник и среду будут самые низкие цены, а самые высокие — в пятницу и воскресенье, когда спрос, как правило, самый большой.

3. Заблаговременность.

Фактор заблаговременности

Сейчас почти 30% пассажиров покупают билеты в день поездки или за два дня до нее, поэтому приобретение проездного документа за несколько дней до путешествия снизит его стоимость.

4. Наполняемость.

Фактор наполняемости

Если поезд заполнен на 90-100%, цена может быть выше, но если перед отправлением остаются свободные места, в таком случае цена будет снижаться. Впрочем, внедрение этого механизма требует доработки ІТ-систем и будет реализовано отдельно, отмечают в "Укрзализныце". При этом подчеркивается, что новые правила будут касаться менее 10% пассажиров, путешествующих в премиум сегменте.

Индексация тарифов на проезд в СВ-вагонах

Также ориентировочно на 20% будут проиндексированы тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов. По новым тарифам билеты в эти вагоны начнут реализовывать на даты отправления, начиная с 18 апреля 2026 года.

Именно места в вагонах СВ международных поездов традиционно выкупаются быстрее всего, что свидетельствует о повышенном и частично неудовлетворенном спросе в этом сегменте, считают в "УЗ", при этом решив оставить неизменной в текущем сезоне стоимость других типов мест.

Напомним, в начале апреля "Укрзализныця" расширила онлайн-продажу билетов на пригородные поезда. Жители Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей могут покупать билеты непосредственно со смартфона.

Также Фокус писал, что "Укрзализныця" работает по специальным алгоритмам безопасности во время угрозы атак дронов-камикадзе. В случае приближения БПЛА пассажирские поезда останавливаются, а людей эвакуируют.