Июль готовит новый "жаркий удар": синоптик предупредил, когда температура достигнет +39

В начале июля в Украине станет немного прохладнее, однако передышка от жары продлится недолго. Уже после 7 июля в страну начнёт поступать новая волна горячего воздуха из Западной Европы, а самые высокие температуры прогнозируются в середине месяца.

В комментарии изданию "Телеграф" кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что после аномально жаркого конца июня украинцев ждет временное понижение температуры. По его словам, в течение первой декады июля воздух станет прохладнее примерно на 5–7 градусов, хотя даже тогда показатели в отдельных регионах будут оставаться выше обычных для этого периода.

Однако, несмотря на это, июль всегда является самым тёплым месяцем года в Украине. В частности, именно в это время нередко наблюдаются как грозовые явления, так и длительные периоды жаркой и сухой погоды, когда на территорию страны поступают горячие воздушные массы из южных широт.

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Поэтому относительное похолодание будет кратковременным. По прогнозу метеоролога, уже после 7 июля над странами Западной Европы начнёт формироваться новый очаг сильной жары. Впоследствии он будет смещаться на восток, из-за чего в середине месяца высокие температуры вновь охватят Украину.

Как пояснил синоптик, в дальнейшем температура, скорее всего, будет оставаться выше климатической нормы почти до конца июля. Основная причина — преобладание антициклональной погоды, которая обычно приносит много солнца и минимальное количество осадков. Такие погодные условия могут способствовать высыханию почв и повышению риска возникновения пожаров в природных экосистемах.

Несмотря на это, июль не пройдет совсем без дождей, и время от времени в разных областях будут наблюдаться кратковременные ливни и грозы, однако они будут носить локальный характер и не смогут существенно восполнить дефицит влаги.

По предварительным оценкам, общее количество осадков в июле будет примерно на 30–40 % меньше средних многолетних показателей. Наибольший дефицит осадков прогнозируется в западных и юго-западных областях.

В то же время средняя температура воздуха в течение месяца, как ожидается, будет на 2–3 градуса выше климатической нормы — на уровне +22…+26 градусов. А вот в периоды сильнейшей жары, прежде всего на юге и западе страны, температура может подниматься до +37…+39 градусов.

Напомним, что 30 июня в Украине из-за жары температура на солнце в некоторых регионах достигала +53 градусов. Более того, в Кривом Роге из-за аномальной жары загорелся автомобиль, а патрульные вызвали скорую помощь мужчине, которому стало плохо из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне высоких температур.

Также Фокус писал, что пассажиры "Укрзализныци" массово жалуются на невыносимые условия поездок в вагонах во время аномальной жары, в частности из-за неработающих кондиционеров, закрытых окон и резкого ухудшения самочувствия людей во время поездок.