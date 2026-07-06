Лісові пожежі спустошують Європу на тлі аномальної спеки: тисячі людей евакуйовано

6 липня тисячі людей були евакуйовані на півдні Франції, Грецію охопив дим, а курортне узбережжя Коста-Брава в Іспанії було оголошено зоною підвищеної небезпеки. Це відбувається на тлі прогнозів синоптиків, що температура знову підніметься до +40.

Сотні пожежників борються з пожежами, які спустошили понад 19 000 гектарів землі — у Португалії, Іспанії, Франції та Греції, пише Daily Mail.

На південному заході Франції, неподалік від міста Перпіньян, 700 пожежників за підтримки спеціальної авіації боролися з гігантською пожежею, що поширювалася у важкодоступному віддаленому районі, внаслідок чого було евакуйовано понад 10 000 місцевих жителів.

За даними місцевої влади, через вітер, сильну спеку та надзвичайно сухе повітря пожежа з раннього ранку неділі розширилася майже втричі, знищивши 4600 гектарів землі та спричинивши травми пожежнику та місцевому мешканцю.

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"Вогонь наблизився до будинків на відстань 300 метрів. Ми були вражені тим, як швидко він поширився, це було приголомшливо — межувало з панікою", — сказав Патріс, 53-річний мешканець села Тревіллах.

Він розповів, що побачив дим о 22:30, а вже о першій годині ночі їх попросили покинути будинок.

Ці пожежі сталися незабаром після червневої хвилі спеки, однієї з найсильніших у Європі, під час якої було зареєстровано тисячі випадків надмірної смертності і яка була б "практично неможливою" без зміни клімату, заявила група вчених World Weather Attribution.

"Зміна клімату вже настала, ми відчуваємо її наслідки, а це лише початок липня. Сезон пожеж буде довгим", — заявив полковник французької пожежної служби Ерік Бельджоїно, закликаючи мешканців околиць Піренейських гір вжити запобіжних заходів, щоб уникнути виникнення пожеж.

Офіційні особи оголосили, що третій етап велоперегонів "Тур де Франс", який відбудеться у понеділок у Піренеях, пройде без глядачів, які зазвичай вишиковуються вздовж траси цього легендарного змагання.

У Греції лісова пожежа охопила два заводи в Салоніках на півночі країни. Було оголошено евакуацію для трьох передмість, а також для закладу, в якому перебувають 157 осіб з особливими потребами.

У Греції не можуть впоратися з лісовою пожежею

Пожежа спалахнула в суботу ввечері на заводі з переробки відходів неподалік від передмістя Орайокастро. За попередніми даними, пожежа виникла через іскру від автомобіля, яка підпалила суху траву на узбіччі дороги.

В Іспанії пожежа біля північно-східного узбережжя Коста-Брави за два дні знищила понад 2200 гектарів землі. Майже 50 000 людей було евакуйовано.

У Португалії служби екстреної допомоги повідомили, що їм вдалося взяти під контроль "80 відсотків" лісової пожежі, яка знищила близько 13 000 гектарів лісів і чагарників на півночі країни.

У інших місцях великі пожежі також знищили сотні гектарів лісу, виноградників і чагарників на хорватському острові Хвар та у місті Тале в Албанії, повідомили власті.

Очікувалося, що в понеділок закінчиться чергова хвиля спеки, але синоптики попередили, що аномальна спека не відступає.

Спека в Європі — яка буде погода в Україні

Відома синоптичка Наталка Діденко повідомила, що 7 липня в Україні місцями очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, на сході — без опадів.

Вітер — західний, у північних та західних областях поривчастий.

Температура повітря +20…+26 градусів, на півдні та сході +24…+28 градусів.

У Києві 7 липня очікується дощ, місцями з грозою, 8 липня також прогнозуються дощі. Вітер південно-західний, поривчастий, до 12 метрів на секунду.

Температура повітря у столиці України підніметься до +24 градусів.

Загалом спека малоймовірна, температура не підніметься вище +28.

Нагадаємо, у Франції було зафіксовано зростання кількості смертей на понад 2000 випадків. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями. Смертність зросла на 29 % в останній тиждень червня порівняно з попереднім.

Також "Фокус" розповідав про погоду в Україні та про те, чи варто очікувати аномальної спеки.