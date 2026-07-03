"Стихия ежеминутно меняет направление": в Чернобыльской зоне зафиксировали огненный смерч (видео)

В Чернобыльской зоне отчуждения во время масштабного лесного пожара зафиксировали редкое и опасное явление — огненный смерч. Из-за сильного ветра и жары пламя образовало гигантский огненный вихрь, который быстро меняет направление движения огня.

На странице ГСЧС в Telegram были опубликованы кадры огненного смерча в Чернобыльской зоне и показано, как спасатели продолжают бороться с пожаром.

В ГСЧС пояснили, что огненный смерч возникает из-за сочетания сильного ветра, высокой температуры, пыли и пламени. Такие вихри способны быстро распространять огонь и представляют серьезную опасность даже для опытных пожарных.

"Там, где стихия каждую минуту меняет направление и проверяет людей на прочность, наши спасатели не отступают: день за днём они мужественно сдерживают огонь, чтобы не дать ему распространиться дальше", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что спасатели Киевской области уже много дней работают в зоне отчуждения практически без перерыва, чтобы сдержать распространение пожара. Специалисты объясняют, что пожар возник после падения вражеских беспилотников, которые вызвали возгорание лесных массивов.

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По информации Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, по состоянию на утро 3 июля пожары продолжали бушевать на отдельных участках. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС, пожарная охрана ГСП "Северная пуща" и сотрудники заповедника.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, спасатели проводят оцепление очагов возгорания, создают минерализованные полосы и расчищают дороги для проезда пожарной техники. Ситуацию круглосуточно контролируют с помощью дронов и систем видеонаблюдения.

В заповеднике отметили, что тушение затрудняют порывистый ветер и жаркая погода, из-за которых пламя может резко менять направление. Несмотря на это, радиационный фон в зоне отчуждения остается в пределах нормы — превышений пока не зафиксировано.

Напомним, что 29 июня в Киеве и Киевской области было зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за дыма от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. В воздухе наблюдалось повышение уровня угарного газа и мелких частиц, а дымовые шлейфы достигли нескольких районов области.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, что смог в Киеве, вызванный пожарами в Чернобыльской зоне, может начать уменьшаться после изменения погодных условий. В то же время, по её словам, радиационный фон в столице и Киевской области оставался в пределах нормы.