Смог в Киеве из-за пожара возле Чернобыля: синоптик объяснила, когда город перестанет задыхаться

Смог в Киеве, возникший из-за масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне, может начать уменьшаться уже с 1 июля. При этом радиационный фон в столице и области остается в пределах нормы.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН начальница отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По её словам, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, а продукты горения в отдельные периоды переносятся ветром в Киев и Киевскую область.

Птуха пояснила, что шлейф дыма распространяется к югу от очагов пожаров. Из-за этого ухудшается качество воздуха и видимость в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

В то же время, по словам представительницы Укргидрометцентра, радиационный фон в Киеве и области остается в пределах нормы. В пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в Киеве в период с 26 по 29 июня, превышений допустимых концентраций радионуклидов обнаружено не было.

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По прогнозу синоптиков, 30 июня северный умеренный ветер ещё может способствовать переносу продуктов горения в столицу, если пожары будут продолжаться. В то же время уже с 1 июля ожидается изменение синоптической ситуации: скорость ветра уменьшится, а его направление изменится.

"И это будет способствовать снижению вероятности переноса продуктов горения в сторону Киева", — сообщила Птуха.

Жителям рекомендуется при необходимости ограничивать пребывание на открытом воздухе и закрывать окна при ухудшении качества воздуха.

"Если у людей есть заболевания органов дыхания или сердечно-сосудистой системы, то нужно чуть внимательнее следить за своим здоровьем. Но ничего критического пока не прогнозируем и не наблюдаем", — сказала представительница Укргидрометцентра.

Напомним, утром 30 июня Киев вновь окутал смог из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне. В некоторых районах столицы в воздухе чувствовался запах гари, а сервис "Киев цифровой" сообщал о высоком уровне загрязнения, в частности в Подольском районе, на Петровке и Оболони.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что смог в Киеве был вызван масштабными лесными пожарами в Чернобыльской зоне, где продолжается их ликвидация. Дым постепенно распространился на юг, из-за чего ухудшились качество воздуха и видимость в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах.

По данным спутника Sentinel-5P, шлейфы загрязнённого воздуха с повышенным содержанием угарного газа и твёрдых частиц простирались на расстояние до 170 км от очагов пожаров.