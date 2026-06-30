Киев затянуло дымом: какая ситуация с качеством воздуха в столице сейчас

В некоторых районах Киева во вторник, 30 июня, снова в воздухе чувствуется запах гари, а также наблюдается смог.

Утром общественный деятель Андрей Смолий у себя в Telegram-канале сообщил, что столицу затянуло едкой тучей из Чернобыля.

"Дышать нечем! Жители столицы, идите с улиц и закрывайте окна. Фиксируется превышение вредных частиц", — написал он.

Жительница Софиевской Борщаговки Валентина в комментарии Фокусу подтвердила, что в городе смог, а также показала фото из окна офиса в подтверждение своих слов.

Над Киевом все еще виде смог Фото: Фокус

Согласно информации "Киев цифровой", в некоторых районах все еще фиксируется существенное загрязнение воздуха. В частности, высокое оно на данный момент в Подольском районе, на Петровке и Оболони.

Состояние воздуха в Киева на 09:30 Фото: Скриншот

Еще пару дней назад СМИ писали о том, что причиной смога в Киеве стали пожары в Чернобыльской зоне, где спасатели борются с лесными пожарами.

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Как сообщили в ГСЧС, тушение огня продолжается. Пожарники работают в нечеловеческих условиях: из-за высокой температуры плавится экипировка, а густой дым не дает дышать. Вчера на ликвидации последствий работали более 200 человек с привлечением свыше 60 единиц техники.

По информации Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Киевской области начался 25 июня. В следующие несколько дней дым распространился к югу, ухудшив качество воздуха и видимость в Киеве, Вышгородском, Бучанском и Броварском районах.

По данным спутника Sentinel-5P обнаружены шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа (CO) и твердых частиц (по данным аэрозольного индекса), которые прослеживались на расстоянии до 170 км от очагов пожаров.

В мае в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области также продолжалась ликвидация масштабного лесного пожара, площадь которого превысила 1100 гектаров. Из-за сильного ветра, сухой погоды и минной опасности на отдельных участках спасатели работали в затрудненных условиях.