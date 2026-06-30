Київ огорнуло димом: яка зараз ситуація з якістю повітря у столиці

У деяких районах Києва у вівторок, 30 червня, у повітрі знову відчувається запах гару, а також спостерігається смог.

Вранці громадський діяч Андрій Смолій повідомив у своєму Telegram-каналі, що столицю затягнуло їдкою хмарою з Чорнобиля.

"Дихати нічим! Мешканці столиці, йдіть з вулиць та закривайте вікна. Зафіксовано перевищення рівня шкідливих речовин", — написав він.

Мешканка Софіївської Борщагівки Валентина у коментарі виданню Фокус підтвердила, що в місті спостерігається смог, а також показала фото з вікна офісу на підтвердження своїх слів.

Над Києвом досі висить смог Фото: Фокус

Згідно з інформацією "Київ цифровий", у деяких районах досі фіксується значне забруднення повітря. Зокрема, на даний момент високий рівень забруднення спостерігається у Подільському районі, на Петрівці та Оболоні.

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Стан повітря в Києві станом на 09:30 Фото: Скриншот

Ще кілька днів тому ЗМІ повідомляли, що причиною смогу в Києві стали пожежі в Чорнобильській зоні, де рятувальники борються з лісовими пожежами.

Як повідомили в ДСНС, гасіння пожежі триває. Пожежники працюють у нелюдських умовах: через високу температуру плавиться екіпірування, а густий дим заважає дихати. Вчора на ліквідації наслідків працювали понад 200 осіб із залученням понад 60 одиниць техніки.

За інформацією Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження на півночі Київської області почалася 25 червня. Протягом наступних кількох днів дим поширився на південь, погіршивши якість повітря та видимість у Києві, Вишгородському, Бучанському та Броварському районах.

За даними супутника Sentinel-5P виявлено шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу (CO) та твердих частинок (за даними аерозольного індексу), що простежувалися на відстані до 170 км від осередків пожеж.

У травні в Чорнобильській зоні відчуження у Київській області також тривала ліквідація масштабної лісової пожежі, площа якої перевищила 1100 гектарів. Через сильний вітер, суху погоду та мінну небезпеку на окремих ділянках рятувальники працювали в ускладнених умовах.