Киев и его окрестности окутал смог: местные жители жалуются на удушье (фото, видео)

Жители украинской столицы и прилегающих районов сообщают о появлении смога над городом. На данный момент профильные службы не комментируют причину задымления, а мониторинговые ресурсы отметили скачок показателей загрязнения воздуха.

В настоящее время уровень загрязнения воздуха в столице в различных районах продолжает расти и составляет более 80–100 баллов при норме ниже 50 единиц. Об этом сообщает ресурс IQAir.

Местные группы в соцсетях также отмечают, что большая часть смога видна в Оболонском районе столицы. Кроме того, задымление было замечено на Виноградаре и на левом берегу Киева.

Уровень загрязнения в столице по состоянию на 19:20 Фото: скриншот

На момент публикации материала профильные службы и городские власти не комментировали причины появления смога над столицей и прилегающими районами.

Смог в Киеве: слова жительницы столицы

Журналист Фокуса пообщался с госпожей Ириной, которая прислала в редакцию несколько фотографий смога. На предоставленных снимках видно, что Киев и окрестности украинской столицы окутаны густым дымом.

Відео дня

Над столицей виден смог, уровень загрязнения в столице постепенно растет

"Сейчас левый берег [Киева] уже затянуло дымом", — сказала киевлянка и добавила, что узнала о задымлении из новостей примерно полтора часа назад.

Женщина добавляет, что сам запах дыма "немного странный" и "какой-то слегка сладковатый". Госпожа Ирина отмечает, что при вдыхании ощущается першение и неприятные ощущения.

Ранее Фокус сообщал о том, как вести себя во время смога. Специалисты советуют не открывать окна, ограничить пребывание на открытом воздухе, пить много жидкости и защищать дыхательные пути с помощью масок или респираторов.

Впоследствии стало известно о масштабном смоге в Киеве в прошлом году. Наихудшее качество воздуха наблюдалось в ряде районов столицы, а причиной этого мог стать пожар на торфяниках.