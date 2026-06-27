Київ та околиці накрило смогом: місцеві скаржаться на задуху (фото, відео)

Мешканці української столиці та околиць повідомляють про появу смога над містом. Наразі профільні служби не коментують причину задимлення, а моніторингові ресурси відзначили стрибок показників забруднення повітря.

Наразі рівень забруднення повітря у столиці в різних районах продовжує зростати та становить понад 80-100 балів при нормі нижче 50 одиниць. Про це повідомляє ресурс IQAir.

Місцеві пабліки також вказують, що найбільша частина смогу видна в Оболонському районі столиці. Також задимлення було помічено на Виноградарі та на лівому берегу Києва.

Рівень забруднення в столиці станом на 19:20 Фото: скриншот

На момент публікації матеріалу профільні служби та міська влада не коментували причини появи смогу над столицею та околицями.

Смог у Києві: слова мешканки столиці

Журналіст Фокуса поспілкувався з пані Іриною, яка надіслала для редакції кілька світлин смогу. На наданих фото помітно, що Київ та околиці української столиці перебувають у густому диму.

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Над столицею видніється смог, рівень забруднення в столиці поступово зростає

"Наразі вже лівий берег [Києва] вже затягнуло димом", — сказала киянка та додала, що дізналася про задимлення з новин приблизно півтори години тому.

Жінка додає, що сам запах диму є "трохи дивний" та є "якийсь трохи солодкуватий". Пані Ірина відзначає, що під час вдихання відчувається першіння та неприємні відчуття.

Раніше Фокус повідомляв про те, як діяти під час смогу. Фахівці радять не відчиняти вікна, обмежити перебування на відкритому повітрі, вживати багато рідини та закривати дихальні шляхи масками або респіраторами.

Згодом стало відомо про масштабний смог у Києві минулого року. Найгіршою якість повітря спостерігалася у низці районів столиці, а причиною могла стати пожежа торф'яників.