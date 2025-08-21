Краще зачинити вікна: Київ огорнув смог із запахом гару (карта)

Увечері 21 серпня у Києві суттєво погіршилася якість повітря: у соцмережах повідомляють про смог із запахом гару, що огортає столицю.

Найгіршою якість повітря спостерігалася у районі Київської міської клінічної лікарні №8, на вулиці Полярній. Про це свідчать дані з онлайн-мапи моніторингу якості повітря aqicn.org.

Там індекс якості повітря сягнув позначки 120 й зафарбувався у помаранчевий колір, що визначається як "нездоровий для чутливих груп". Це означає, що люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. Здорові люди, швидше за все, не відчують впливу погіршення якості повітря.

За таких умов фахівці радять людям із захворюваннями дихальних шляхів, такими як астма, обмежити тривале перебування на свіжому повітрі.

Якість повітря у Києві станом на 23:00 годину 21 серпня

Карта моніторингу якості повітря від платформи SaveEcoBot також свідчить про погіршення повітря у столиці. Найгірші показники станом на 23:10 годину стостерігаються у районі вулиці Архітектора Вербицького, що у Дарницькому районі Києва, а також у районі вулиці Пшеничної, що у Святошинському районі столиці.

Там індекс якості сягнув позначок 128 та 131 відповідно.

SaveEcoBot | карта якості повітря у Києві 21 серпня 23:10 година

В інших районах столиці індекс якості повітря коливається у межах від 51 до 100, що є помірним рівнем. Подекуди якість повітря на доброму рівні — показники у межах до 50.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що причиною поширення смогу із запахом гару у Києві може бути горіння торфу в області. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Смог у Києві: що робити при задимленості

У випадках задимленості чи смогу на Офіційному порталі Києва радять обмежити перебування на відкритому повітрі. Також фахівці радять:

тримати вікна зачиненими, особливо вранці та вночі;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря, якщо вони є у домі;

проводити вологе прибирання та поставити місткості з водою, аби підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини;

утриматися від прогулянок під дощем.

Нагадаємо, у червні Фокус з'ясовував, що робити киянам у сильний смог, коли росіяни масовано атакували столицю БпЛА.

