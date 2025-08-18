Кондиціонери та вентилятори не потрібні: як нова технологія охолоджує будинок, скорочуючи витрати

У Європі набирає популярності нові системи охолодження будинків на стелях, які не шумлять і не висушують повітря, хоча теж мають свої недоліки.

Вони вже використовуються в будинках і офісах, допомагаючи економити на електроенергії. Детальніше про цю технологію розповіло видання Indian Defence Review.

Як працює "холодна стеля"

В основі стельових систем охолодження, також відомих як "холодна стеля", лежить принцип термодинаміки, а не механічна сила. Він доволі простий: тепле повітря піднімається до стелі з вмонтованими тонкими трубами, по яких тече холодна вода, де теж стає прохолодним, а потім опускається вниз і рівномірно охолоджує приміщення. Немає галасливих лопатей, компресорів із холодоагентом, повітряних потоків, протягів або сухості, що властиві іншим системам охолодження, як-от кондиціонери або вентилятори.

Панелі системи охолодження на стелі в спортзалі

За даними Асоціації інженерів і архітекторів Сорокаби (AEASMS), променисті стелі можуть знизити споживання енергії до 30% порівняно з традиційними системами кондиціонування повітря. Це зниження зумовлене відсутністю потужних компонентів, таких як двигуни або вентилятори. Енергія витрачається тільки на підтримання циркуляції води в системі, яка часто приводиться в дію невеликим насосом.

Оскільки повітря не циркулює по приміщенню, вологість залишається стабільною, і не потрібно чистити фільтри та повітропроводи. Це може значно знизити такі проблеми, як сухість у горлі, подразнення очей і алергічні реакції, характерні для систем кондиціонування. Крім того, система потребує мінімального обслуговування і може працювати без нього роками.

Хто вже використовує "холодну стелю"

Німеччина, Швейцарія та скандинавські країни одними з перших освоїли цю систему, використовуючи як у житлових будинках, так і в робочих приміщеннях. Ці регіони давно інвестують в енергоефективні будівельні технології та мають надійні стимули для будівництва житла з низьким рівнем викидів.

У Франції технологія тільки набирає популярності у зв'язку з почастішанням періодів сильної спеки та рекордними температурами. Дедалі більше місцевих жителів шукають екологічні способи зберегти прохолоду, не збільшуючи рахунки за електроенергію і не погіршуючи якість повітря в приміщеннях.

Недоліки стельових систем охолодження

Головна проблема — встановлення системи вимагає значних зусиль і витрат, як правило, набагато більших, ніж звичайний кондиціонер. У старих будівлях буває просто неможливо провести труби всередині стелі.

У квітні група китайських учених опублікувала дослідження в журналі Renewable and Sustainable Energy Reviews, присвячене стельовому охолодженню. Згідно з їхнім аналізом, системи схильні до таких недоліків, як ризик конденсації, недостатня охолоджувальна здатність і високе енергоспоживання в разі неправильного проєктування.

За словами дослідників, їх можна виправити за допомогою автоматичного управління температурою та вологістю, антиконденсаційних матеріалів та спеціальних поверхонь, рівномірного контролю температури поверхні випромінювальних панелей та фізичної ізоляції кінцевих елементів випромінювальних панелей. Крім того, можна змінити конструкцію панелей і знизити температуру води в них.

Раніше писали, що системи стельового охолодження мають багато інших застосувань. Одні й ті самі панелі можуть також обігрівати приміщення і пригнічувати шум.