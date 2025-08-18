Кондиционеры и вентиляторы не нужны: как новая технология охлаждает дом, сокращая расходы

В Европе набирает популярность новые системы охлаждения домов на потолках, которые не шумят и не высушивают воздух, хотя тоже имеют свои недостатки.

Related video

Они уже используются в домах и офисах, помогая экономить на электроэнергии. Подробнее об этой технологии рассказало издание Indian Defence Review.

Как работает "холодный потолок"

В основе потолочных систем охлаждения, также известных как "холодный потолок", лежит принцип термодинамики, а не механическая сила. Он достаточно прост: теплый воздух поднимается к потолку с вмонтированными тонкими трубами, по которым течет холодная вода, где тоже становится прохладным, а затем опускается вниз и равномерно охлаждает помещение. Нет шумных лопастей, компрессоров с хладагентом, воздушных потоков, сквозняков или сухости, свойственным другим системам охлаждения, таким как кондиционеры или вентиляторы.

Панели системы охлаждения на потолке в спортзале

По данным Ассоциации инженеров и архитекторов Сорокабы (AEASMS), лучистые потолки могут снизить потребление энергии до 30% по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха. Это снижение обусловлено отсутствием мощных компонентов, таких как двигатели или вентиляторы. Энергия тратится только на поддержание циркуляции воды в системе, которая часто приводится в действие небольшим насосом.

Поскольку воздух не циркулирует по помещению, влажность остается стабильной, и не нужно чистить фильтры и воздуховоды. Это может значительно снизить такие проблемы, как сухость в горле , раздражение глаз и аллергические реакции, характерные для систем кондиционирования. Кроме того, система требует минимального обслуживания и может работать без него годами.

Кто уже использует "холодный потолок"

Германия, Швейцария и скандинавские страны одними из первых освоили эту систему, используя как в жилых домах, так и в рабочих помещениях. Эти регионы давно инвестируют в энергоэффективные строительные технологии и имеют надежные стимулы для строительства жилья с низким уровнем выбросов.

Во Франции технология только набирает популярность в связи с участившимися периодами сильной жары и рекордными температурами. Все больше местных жителей ищут экологичные способы сохранить прохладу, не увеличивая счета за электроэнергию и не ухудшая качество воздуха в помещениях.

Недостатки потолочных систем охлаждения

Главная проблема — установка системы требует значительных усилий и затрат, как правило, гораздо больше, чем обычный кондиционер. В старых зданиях бывает просто невозможно провести трубы внутри потолка.

В апреле группа китайских ученых опубликовала исследование в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews, посвященное потолочному охлаждению. Согласно их анализу, системы подвержены таким недостаткам, как риск конденсации, недостаточная охлаждающая способность и высокое энергопотребление при неправильном проектировании.

По словам исследователей, их можно исправить с автоматического управления температурой и влажностью, антиконденсационных материалов и специальных поверхностей, равномерного контроля температуры поверхности излучающих панелей и физической изоляции конечных элементов излучающих панелей. Кроме того, можно изменить конструкцию панелей и снизить температуру воды в них.

Ранее писали, что системы потолочного охлаждения имеют много других применений. Одни и те же панели могут также обогревать помещение и подавлять шум.