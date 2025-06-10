Вместо кондиционера: как охладить помещение при помощи системы "холодный потолок" (фото)

Кондиционер – это привычное решение для жаркого сезона. Но можно попробовать и нечто новое – систему, которая выполняет сразу несколько полезных функций. Потолочное охлаждение называют "здоровой альтернативой" стандартным системам кондиционирования.

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Об этом пишет variotherm.com.

Спектр применения системы потолочного охлаждения очень широкий: она может быть установлено и в офисах, и в конференц-залах, и в обычных квартирах. Для охлаждения используется весь потолок, и одна система справляется с несколькими функциями. Она обеспечивает охлаждение, обогрев (в холодный сезон) и шумоподавление.

Как работает "холодный потолок"

Водное потолочное охлаждение представляет собой систему поверхностного охлаждения и работает с использованием теплообмена. Холодная вода циркулирует по алюминиевой многослойной композитной трубе и охлаждает всю поверхность потолка, а человек в помещении излучает избыточное тепло тела на прохладные поверхности. Таким образом во всем помещении создается комфортный температурный режим, но при этом, в отличие от кондиционера, помещение не продувается холодным воздухом.

Потолочная система работает на основе теплообмена Фото: variotherm.com

Еще одно преимущество потолочной системы охлаждения – что она не создает сквозняков и работает бесшумно, а потому может работать и ночью.

К тому же, хоть она и стоит дороже кондиционера, но в перспективе будет более выгодным вложением – такая система потребляет для охлаждения меньше энергии.

Экологичное охлаждение

Для работы потолочной системы охлаждения нужна охлажденная вода. В идеале необходимая энергия получается непосредственно из окружающей среды (с помощью глубокого бурения, поверхностных коллекторов или теплового насоса). То есть энергия поступает из экологически чистых источников – воздуха, земли или грунтовых вод. Встроенный компрессор создает температуру воды от 16 до 20 °C, необходимую для охлаждения.

Режим обогрева

Потолочная система справится и с обогревом. В отличие от стандартных систем конвекционного отопления (таких как радиаторы), системы потолочного отопления работают с комфортным излучаемым теплом и очень низкой разницей температур.

Такой эффект достигается тем, что система поверхностного нагрева использует всю поверхность для передачи тепла. Излучение исходит под прямым углом к ​​поверхности, поэтому тепло испускается сверху вниз. Когда лучи попадают на твердую поверхность, она нагревается.

Шумоизоляция как бонус

Потолочная система охлаждения и обогрева также может быть установлена с шумопоглощающей акустической поверхностью. Такая акустическая панель изготовлена ​​из гипсоволокнистых плит и имеет предварительно установленные перфорации. Перфорация в гипсоволокнистых плитах направляет шум через конструкцию. Звуковые волны «разбиваются», и шум значительно снижается.

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