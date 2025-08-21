Лучше закрыть окна: Киев окутал смог с запахом гари (карта)

Вечером 21 августа в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха: в соцсетях сообщают о смоге с запахом гари, который окутывает столицу.

Related video

Хуже всего качество воздуха наблюдалось в районе Киевской городской клинической больницы №8, на улице Полярной. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карты мониторинга качества воздуха aqicn.org.

Там индекс качества воздуха достиг отметки 120 и окрасился в оранжевый цвет, что определяется как "нездоровый для чувствительных групп". Это означает, что люди с чувствительными органами дыхания могут испытывать дискомфорт. Здоровые люди, скорее всего, не почувствуют влияния ухудшения качества воздуха.

При таких условиях специалисты советуют людям с заболеваниями дыхательных путей, такими как астма, ограничить длительное пребывание на свежем воздухе.

Качество воздуха в Киеве по состоянию на 23:00 часов 21 августа

Карта мониторинга качества воздуха от платформы SaveEcoBot также свидетельствует об ухудшении воздуха в столице. Худшие показатели по состоянию на 23:10 часов наблюдаются в районе улицы Архитектора Вербицкого, что в Дарницком районе Киева, а также в районе улицы Пшеничной, что в Святошинском районе столицы.

Там индекс качества достиг отметок 128 и 131 соответственно.

SaveEcoBot | карта качества воздуха в Киеве 21 августа 23:10 час

В других районах столицы индекс качества воздуха колеблется в пределах от 51 до 100, что является умеренным уровнем. Кое-где качество воздуха на хорошем уровне — показатели в пределах до 50.

Местные Telegram-каналы сообщили, что причиной распространения смога с запахом гари в Киеве может быть горение торфа в области. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Смог в Киеве: что делать при задымленности

В случаях задымленности или смога на Официальном портале Киева советуют ограничить пребывание на открытом воздухе. Также специалисты советуют:

держать окна закрытыми, особенно утром и ночью;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха, если они есть в доме;

проводить влажную уборку и поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости;

воздержаться от прогулок под дождем.

Напомним, в июне Фокус выяснял, что делать киевлянам в сильный смог, когда россияне массированно атаковали столицу БпЛА.

Также в Indian Defence Review рассказывали, как новая технология охлаждает дом, сокращая выплаты.