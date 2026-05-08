Горит лес в Зоне отчуждения: пожар возле Чернобыля охватил более 1100 гектаров (видео)

В Зоне отчуждения на Киевщине продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, а площадь возгорания уже превысила 1100 гектаров.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили, что пожар охватывает новые кварталы лесного массива, а ситуацию осложняют сухая погода, сильные порывы ветра и минная опасность на отдельных участках территории.

В части лесных кварталов работы по тушению временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов. Это существенно ограничивает возможности спасателей в борьбе с огнем.

К ликвидации пожара привлекли подразделения ГСЧС, специальную технику и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, локализуют очаги возгорания и пытаются не допустить дальнейшего распространения огня.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Недавно масштабный лесной пожар вспыхнул и на Закарпатье. В Мукачевском районе вблизи поселка Воловец огонь охватил 75 гектаров леса, а отдельные очаги возгорания оставались активными даже после привлечения значительных сил спасателей. По данным журналиста Виталия Глаголы, на месте развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

