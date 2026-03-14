Штрафы до 150 тысяч грн: как украинцев могут наказать за сожжение листьев

С наступлением тепла и весны учащаются случаи сжигания людьми сухой растительности и листьев. Но в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА напомнили, что это мало того, что вредит окружающей среде, но и нарушает законодательство.

"Даже небольшой очаг во дворе может быстро перекинуться на сухую траву, а затем — на леса. В таких условиях за считанные минуты могут выгореть значительные территории, а пожар способен выйти из-под контроля", — отмечают чиновники.

Также при сжигании травы и листьев разрушается плодородный слой почвы, уничтожаются микроорганизмы и питательные вещества. Специалисты отмечают, что восстановление такой почвы может длиться пять-шесть лет. Кроме того, выжигание травы увеличивает промерзание почвы в несколько раз.

Такие очаги часто выходят из-под контроля и тогда в пламени погибают домашние и дикие животные. Кроме этого, во время горения сухой растительности в воздух попадают опасные вещества — диоксины, бензопирены, тяжелые металлы, оксиды азота и другие канцерогенные соединения, негативно влияющие на здоровье людей.

Сжигать траву и листья в Украине незаконно Фото: ГСЧС

Сжигание сухой растительности в Украине запрещено и предусматривает административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность:

за сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3 060 до 6 120 грн;

если такие действия происходят на территории природно-заповедного фонда, штраф составляет от 6 120 до 12 240 грн;

для должностных лиц — до 30 600 грн.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом в Украине наказываются:

штрафом от 5400 до 9000 НМДГ (91800 до 153000 грн);

или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет;

или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия наказываются:

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если вы стали свидетелем сжигания сухой растительности:

зафиксируйте нарушение на фото или видео;

сообщите спасателям или полиции по телефонам 101 или 102;

по возможности объясните нарушителям опасность таких действий.

Напомним, исследователи обнаружили, что лесные пожары выбрасывают в земную атмосферу гораздо больше газов, загрязняющих воздух, чем предполагалось ранее.

Также оказалось, что сегодня мир гораздо больше охвачен разрушительными пожарами, чем в 1980-х годах. Данные указывают на то, что частота этих катастрофических событий увеличилась в 4,4 раза за чуть более чем 40 лет.