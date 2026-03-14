Штрафи до 150 тисяч грн: як українців можуть покарати за спалення листя

Із настанням тепла та весни частішають випадки спалювання людьми сухої рослинності та листя. Але у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА нагадали, що це мало того, що шкодить довкіллю, а й порушує законодавство.

"Навіть невелике вогнище на подвір’ї може швидко перекинутися на суху траву, а згодом – на ліси. У таких умовах за лічені хвилини можуть вигоріти значні території, а пожежа здатна вийти з-під контролю", — зазначають посадовці.

Також під час спалювання трави та листя руйнується родючий шар ґрунту, знищуються мікроорганізми та поживні речовини. Фахівці зазначають, що відновлення такого ґрунту може тривати п’ять–шість років. Крім того, випалювання трави збільшує промерзання ґрунту в кілька разів.

Такі вогнища часто виходять з-під контролю і тоді у полум'ї гинуть свійські та дикі тварини. Окрім цього, під час горіння сухої рослинності в повітря потрапляють небезпечні речовини – діоксини, бензопірени, важкі метали, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, що негативно впливають на здоров’я людей.

Спалювати траву та листя в Україні незаконно

Спалювання сухої рослинності в Україні заборонене та передбачає адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність:

за спалювання сухої трави та листя передбачено штраф від 3 060 до 6 120 грн;

якщо такі дії відбуваються на території природно-заповідного фонду, штраф становить від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – до 30 600 грн.

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом в Україні караються:

штрафом від 5400 до 9000 НМДГ (91800 до 153000 грн);

або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються:

позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Якщо ви стали свідком спалювання сухої рослинності:

зафіксуйте порушення на фото або відео;

повідомте рятувальників або поліцію за телефонами 101 або 102;

за можливості поясніть порушникам небезпеку таких дій.

Нагадаємо, дослідники виявили, що лісові пожежі викидають у земну атмосферу набагато більше газів, що забруднюють повітря, ніж передбачалося раніше.

Також виявилось, що сьогодні світ набагато більше охоплений руйнівними пожежами, ніж у 1980-х роках. Дані вказують на те, що частота цих катастрофічних подій збільшилася в 4,4 раза за трохи більше ніж 40 років.