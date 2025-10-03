Земля у вогні. За останні 40 років частота руйнівних пожеж збільшилася в 4,4 раза

Нове дослідження показує, що сьогодні світ набагато більше охоплений руйнівними пожежами, ніж у 1980-х роках. Дані вказують на те, що частота цих катастрофічних подій збільшилася в 4,4 раза за трохи більше ніж 40 років.

Related video

Згідно з новим дослідженням, найруйнівніші й найдорожчі лісові пожежі на Землі сьогодні трапляються вчетверо частіше, ніж у 1980-х роках, через антропогенну зміну клімату і переселення людей ближче до диких земель, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні лісові пожежі розглядалися не за площею вигорілих земель, а за економічним і людським збитком, який складно піддається розрахунку. Результати вказують на те, що зміна клімату призводить до ескалації катастрофічних для суспільства лісових пожеж.

Дослідження було проведене австралійськими, американськими та німецькими фахівцями з пожеж і показало, що 200 найруйнівніших пожеж із 1980 року, виходячи з відсоткового співвідношення збитків від валового внутрішнього продукту країни на той момент з урахуванням інфляції. За словами провідного автора дослідження Келума Каннінгема, піреографа з Пожежного центру Університету Тасманії в Австралії, дані свідчать, що частота цих подій збільшилася приблизно в 4,4 раза з 1980 до 2023 року.

Статистика вказує на те, що близько 43% із 200 найбільш руйнівних пожеж сталися за останні 10 років. У 1980-х роках у світі в середньому відбувалося дві катастрофічні пожежі на рік, а в кількох випадках — чотири. Однак із 2014 по 2023 рік у світі в середньому відбувалося майже дев'ять пожеж на рік, зокрема 13 у 2021 році. Зазначається, що кількість руйнівних пожеж різко зросла 2015 року, що збігається з дедалі екстремальнішими кліматичними умовами. Зазначимо, що дослідження завершилося 2023 року, але за останні два роки кількість екстремальних пожеж лише збільшилася.

Лідерами за кількістю економічно руйнівних пожеж стали Європа та Північна Америка. Ситуація особливо складна в Середземномор'ї навколо Греції, Італії, Іспанії та Португалії, а також на заході США навколо Каліфорнії. Основною причиною називають клімат, схильний до раптової посухи, посилений глобальним потеплінням. Дослідники також виявили потроєння кількості випадків загибелі щонайменше 10 осіб унаслідок однієї пожежі, наприклад, пожежі в Парадайзі 2018 року, пожежі в Лагайні 2023 року і пожежі в Лос-Анджелесі 2025 року.

Науковці часто використовують як міру площу, охоплену вогнем, проте Каннінгем вважає такий підхід некоректним, оскільки він не відображає вплив на людей. За словами вчених, площа пожежі не так важлива, як економіка і життя людей.

Однак економічні дані отримати складно, оскільки багато країн тримають цю інформацію в таємниці, що не дає змоги розрахувати глобальні тенденції та підсумкові показники. У новому дослідженні вчені змогли отримати дані про світову економіку за більш ніж 40 років від страхового гіганта Munich Re, а потім об'єднати їх із загальнодоступною базою даних Міжнародної бази даних про стихійні лиха, яка не настільки повна. У дослідженні розглядалася "пожежонебезпечна погода" — спекотна, суха і вітряна погода, яка підвищує ймовірність і небезпеку екстремальних пожеж. Було виявлено, що ці умови посилюються, що пов'язано зі спалюванням вугілля, нафти та природного газу.

Результати вказують на зв'язок між тим, що всі катастрофи здебільшого відбувалися під час екстремальних погодних умов. Крім того, вчені спостерігають тенденцію до того, що ці умови стають дедалі поширенішими, і причиною тому є зміна клімату.

Учені визнають, що руйнівні пожежі все одно траплялися б, якби не було антропогенної зміни клімату. Однак підвищуючи глобальну температуру планети, люди безумовно збільшують шанси виникнення катастрофічних пожеж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до 70 000 додаткових смертей на рік: що призведе до загибелі такої кількості людей.

Раніше Фокус писав про те, що лісові пожежі в Канаді стали причиною загибелі 87 000 осіб по всьому світу.