Кліматичний парадокс: масштабні лісові пожежі можуть бути корисними для планети

Зміна клімату призводить до дедалі частіших та інтенсивніших лісових пожеж по всьому світу. Тепер вчені виявили, що часті лісові пожежі, ймовірно, мають переваги, принаймні для деяких територій.

Related video

Роками вчені твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою. Зміна клімату призводить до частіших та інтенсивніших лісових пожеж по всьому світу, зокрема й у США. Ці масштабні пожежі створюють низку проблем, що впливають на здоров'я, навколишнє середовище, інфраструктуру та економіку. Однак нове дослідження також виявило дивовижний парадокс, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Масштабні лісові пожежі

Не секрет, що антропогенна зміна клімату призводить до більш інтенсивних і масштабних пожеж по всій земній кулі, зокрема і в США.

Дим і дрібнодисперсні частинки, відомі як PM2.5, від лісових пожеж можуть поширюватися на сотні й тисячі кілометрів, становлячи серйозні ризики для здоров'я, зокрема:

респіраторні захворювання;

серцево-судинні захворювання.

Вважається, що дим від пожеж на заході США щорічно стає причиною сотень тисяч передчасних смертей на сході США. Однак тепер, у новому дослідженні, вчені виявили, що сильне тепло, яке вони створюють, може змінити погодні умови, що своєю чергою знижує забруднення повітря.

Кліматичний парадокс

У новому дослідженні вчені проаналізували реальні дані про якість повітря за період з 2005 по 2015 рік і використовували детальні кліматичні моделі, щоб зрозуміти, як атмосфера реагуватиме на певні умови.

Команда розділила вплив диму від лісових пожеж і тепла, що виділяється ними, щоб визначити, як кожне з них впливає на погодні умови. Це дозволило їм побачити дивовижну роль тепла в очищенні повітря.

Результати вказують на те, що тепло, яке піднімається від лісових пожеж на заході США, створює висхідні потоки повітря, які збуджують хвилі в струменевій течії — вузькій смузі швидких течій у високих шарах атмосфери.

Ці хвилі послаблюють звичайний потік прохолодного вологого повітря із заходу, який притягує східні вітри, що приносять вологу з Атлантичного океану. Це призводить до збільшення кількості опадів на східному узбережжі, які ефективно змивають забруднення.

Автори дослідження зазначають, що відкриття цього корисного ефекту важливе, оскільки більшість кліматичних моделей враховують лише дим, але не тепло. У результаті це упущення призводить до значного переоцінювання негативних наслідків лісових пожеж.

Вчені також зазначають, що нехтування впливом спеки від пожеж на забруднення PM2.5 призводить до завищення оцінки на 1200 додаткових передчасних смертей та економічних втрат у розмірі 3,3 млрд доларів США, особливо в густонаселеному регіоні Східного узбережжя США.

Як лісові пожежі вплинуть на клімат Землі?

Хоча лісові пожежі, безумовно, небезпечні, важливо мати детальне уявлення про всі наслідки. Включивши вплив спеки до майбутніх оцінок ризиків для клімату і дикої природи, вчені зможуть надавати якісніші та точні оцінки якості повітря і впливу на здоров'я для політиків і фахівців з пожежогасіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гігантські лісові пожежі можуть створювати власну погоду.

Раніше Фокус писав про те, що лісові пожежі в Канаді стали причиною загибелі 87 000 осіб по всьому світу.