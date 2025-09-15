Климатический парадокс: масштабные лесные пожары могут быть полезны для планеты

Изменение климата приводит к все более частым и интенсивным лесным пожарам по всему миру. Теперь ученые обнаружили, что частые лесные пожары, вероятно, имеют преимущества, по крайней мере для некоторых территорий.

Годами ученые твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой. Изменение климата приводит к более частым и интенсивным лесным пожарам по всему миру, в том числе и в США. Эти масштабные пожары создают ряд проблем, влияющих на здоровье, окружающую среду, инфраструктуру и экономику. Однако новое исследование также обнаружило удивительный парадокс, пишет PHYS.org.

Масштабные лесные пожары

Не секрет, что антропогенное изменение климата приводит к более интенсивным и масштабным пожарам по всему земному шару, в том числе и в США.

Дым и мелкодисперсные частицы, известные как PM2.5, от лесных пожаров могут распространяться на сотни и тысячи километров, представляя серьезные риски для здоровья, в том числе:

респираторные заболевания;

сердечно-сосудистые заболевания.

Считается, что дым от пожаров на западе США ежегодно становится причиной сотен тысяч преждевременных смертей на востоке США. Однако теперь, в новом исследовании, ученые обнаружили, что создаваемое ими сильное тепло может изменить погодные условия, что в свою очередь снижает загрязнение воздуха.

Климатический парадокс

В новом исследовании ученые проанализировали реальные данные о качестве воздуха за период с 2005 по 2015 год и использовали детальные климатические модели, чтобы понять, как атмосфера будет реагировать на определенные условия.

Команда разделила воздействие дыма от лесных пожаров и выделяемого ими тепла, чтобы определить, как каждое из них влияет на погодные условия. Это позволило им увидеть удивительную роль тепла в очистке воздуха.

Результаты указывают на то, что тепло, поднимающееся от лесных пожаров на западе США, создает восходящие потоки воздуха, которые возбуждают волны в струйном течении – узкой полосе быстрых течений в высоких слоях атмосферы.

Эти волны ослабляют обычный поток прохладного влажного воздуха с запада, который притягивает восточные ветры, приносящие влагу с Атлантического океана. Это приводит к увеличению количества осадков на восточном побережье, которые эффективно смывают загрязнения.

Авторы исследования отмечают, что открытие этого полезного эффекта важно, поскольку большинство климатических моделей учитывают лишь дым, но не тепло. В результате это упущение приводит к значительному переоцениванию негативных последствий лесных пожаров.

Ученые также отмечают, что пренебрежение влиянием жара от пожаров на загрязнение PM2.5 приводит к завышению оценки на 1200 дополнительных преждевременных смертей и экономическим потерям в размере 3,3 млрд долларов США, особенно в густонаселенном регионе Восточного побережья США.

Как лесные пожары повлияют на климат Земли?

Хотя лесные пожары, безусловно, опасны, важно иметь детальное представление обо всех последствиях. Включив влияние жары в будущие оценки рисков для климата и дикой природы, ученые смогут предоставлять более качественные и точные оценки качества воздуха и воздействия на здоровье для политиков и специалистов по пожаротушению.

Напомним, ранее мы писали о том, что гигантские лесные пожары могут создавать собственную погоду.

Ранее Фокус писал о том, что лесные пожары в Канаде стали причиной гибели 87 000 человек по всему миру.