Лесные пожары в Канаде стали причиной гибели 87 000 человек по всему миру: как это возможно

Два года назад ученые зафиксировали более 87 тысяч преждевременных смертей, произошедших по всему земному шару. Анализ показал, что причиной массовой гибели людей стали масштабные лесные пожары.

В 2023 году лесные пожары уничтожили 18,4 миллиона гектаров канадских лесов, что составляет около 5% от общей площади лесов страны. Дымовые шлейфы от пожаров сильно повлияли на северо-восток и средний запад США и даже распространились через Атлантику в Европу и Северную Африку, пишет Live Science.

Массовые преждевременные смерти по всему миру

Новое исследование предполагает, что кратковременное воздействие твердых частиц от этих пожаров привело к примерно 5400 смертям в США и Канаде. Пожары, длившиеся неделями, также способствовали хроническому воздействию загрязнения, которое накапливается в течение всей жизни человека. Согласно новому исследованию, хроническое воздействие пожаров стало причиной еще 82 100 преждевременных смертей по всему миру.

По словам ведущего автора исследования Цян Чжана, эколога из Университета Цинхуа в Пекине, результаты исследования указывают на то, что острые смерти отражают краткосрочные последствия для здоровья, возникающие во время масштабных лесных пожаров в Канаде, когда уровни PM2,5 значительно превышали санитарные нормы. Они также могли мгновенно спровоцировать такие фатальные события, как:

сердечные приступы;

дыхательная недостаточность.

Хронические смерти, как считают ученые, отражают бремя длительного воздействия на здоровье человека, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний,а также приводит к преждевременной смертности, накапливающейся с течением времени.

Авторы исследования отмечают, что цифры все еще неопределенны, однако риск для здоровья от воздействия дыма от диких животных является серьезной проблемой.

Влияние лесных пожаров на здоровье людей

Результаты нового исследования показывают, что последствия сильнейшего пожара в Канаде имели последствия для здоровья людей в Европе, Азии и Африке. В общей сложности более 87 000 преждевременных смертей по всему миру связаны с последствиями взрывоопасного сезона лесных пожаров в Канаде.

По словам специалиста по атмосфере из Университета штат Колорадо Эмили Фишер, по мере изменения климата лесные пожары, вероятно, будут становиться более распространенными и масштабными, однако точные цифры дать слишком сложно.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в краткосрочной перспективе дым от лесных пожаров может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей, бронхит и обострение заболеваний легких, таких как астма. Однако острое и длительное воздействие дыма также может создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая риск сердечного приступа и инсульта. Предыдущие исследования также обнаружили связь между воздействием дыма и проблемами с памятью и обучением, а в долгосрочной перспективе может увеличиться риск развития деменции.

Последствия канадских лесных пожаров

Чтобы количественно оценить последствия канадских пожаров 2023 года, исследователи из Китая, США и Канады сначала смоделировали распространение дыма по всему миру. Затем они собрали глобальные данные о наблюдаемых концентрациях PM2,5, или твердых частиц диаметром 2,5 микрометра или меньше. Эти частицы достаточно малы, чтобы их можно было вдохнуть, а потому они легко могут попасть в легкие или кровоток.

Команда использовала метод машинного обучения и смогла оценить, какая часть наблюдаемых PM2,5 попала в атмосферу от канадских пожаров. Затем они использовали существующие эпидемиологические модели для определения вероятного числа погибших, которые можно было бы отнести к PM2,5, вызванным канадскими пожарами, на основе количества людей, подвергшихся воздействию.

Результаты показали, что пожары в Канаде летом 2023 года стали причиной 13% от общего объема выбросов PM2,5, вызванных всеми пожарами по всему миру в 2023 году. Около 354 миллионов человек в США и Канаде подверглись воздействию загрязнения, что увеличило годовое воздействие PM2,5 в Северной Америке на 1,08 микрограмма на кубический метр. Из-за того, насколько далеко распространялся дым, жители Европы также столкнулись с увеличением воздействия в среднем на 0,41 микрометра на кубический метр.

Результаты исследования показывают, что длительное воздействие дыма сократило продолжительность жизни 82 100 человек по всему миру, в том числе 33 000 человек только в США. В Европе канадский дым укоротил примерно 22 400 жизней, что составляет 3,8% от общего числа смертей, связанных с PM2.5, на континенте в 2023 году.

