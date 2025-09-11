Лісові пожежі в Канаді стали причиною загибелі 87 000 людей по всьому світу: як це можливо

Два роки тому вчені зафіксували понад 87 тисяч передчасних смертей, що сталися по всій земній кулі. Аналіз показав, що причиною масової загибелі людей стали масштабні лісові пожежі.

У 2023 році лісові пожежі знищили 18,4 мільйона гектарів канадських лісів, що становить близько 5% від загальної площі лісів країни. Димові шлейфи від пожеж сильно вплинули на північний схід і середній захід США і навіть поширилися через Атлантику в Європу і Північну Африку, пише Live Science.

Масові передчасні смерті по всьому світу

Нове дослідження припускає, що короткочасний вплив твердих частинок від цих пожеж призвів до приблизно 5400 смертей у США та Канаді. Пожежі, що тривали тижнями, також сприяли хронічному впливу забруднення, яке накопичується протягом усього життя людини. Згідно з новим дослідженням, хронічний вплив пожеж став причиною ще 82 100 передчасних смертей по всьому світу.

За словами провідного автора дослідження Цян Чжана, еколога з Університету Цінхуа в Пекіні, результати дослідження вказують на те, що гострі смерті відображають короткострокові наслідки для здоров'я, які виникають під час масштабних лісових пожеж у Канаді, коли рівні PM2,5 значно перевищували санітарні норми. Вони також могли миттєво спровокувати такі фатальні події, як:

серцеві напади;

дихальна недостатність.

Хронічні смерті, як вважають учені, відображають тягар тривалого впливу на здоров'я людини, що збільшує ризик серцево-судинних і респіраторних захворювань, а також призводить до передчасної смертності, яка накопичується з плином часу.

Автори дослідження зазначають, що цифри все ще невизначені, проте ризик для здоров'я від впливу диму від диких тварин є серйозною проблемою.

Вплив лісових пожеж на здоров'я людей

Результати нового дослідження показують, що наслідки найсильнішої пожежі в Канаді мали наслідки для здоров'я людей у Європі, Азії та Африці. Загалом понад 87 000 передчасних смертей по всьому світу пов'язані з наслідками вибухонебезпечного сезону лісових пожеж у Канаді.

За словами фахівця з атмосфери з Університету штату Колорадо Емілі Фішер, зі зміною клімату лісові пожежі, ймовірно, ставатимуть поширенішими та масштабнішими, проте точні цифри дати занадто складно.

За даними Агентства з охорони довкілля, у короткостроковій перспективі дим від лісових пожеж може спричиняти подразнення очей і дихальних шляхів, бронхіт і загострення захворювань легенів, таких як астма. Однак гострий і тривалий вплив диму також може створювати навантаження на серцево-судинну систему, підвищуючи ризик серцевого нападу та інсульту. Попередні дослідження також виявили зв'язок між впливом диму і проблемами з пам'яттю та навчанням, а в довгостроковій перспективі може збільшитися ризик розвитку деменції.

Наслідки канадських лісових пожеж

Щоб кількісно оцінити наслідки канадських пожеж 2023 року, дослідники з Китаю, США та Канади спершу змоделювали поширення диму по всьому світу. Потім вони зібрали глобальні дані про спостережувані концентрації PM2,5, або твердих частинок діаметром 2,5 мікрометра або менше. Ці частинки досить малі, щоб їх можна було вдихнути, а тому вони легко можуть потрапити в легені або кровотік.

Команда використовувала метод машинного навчання і змогла оцінити, яка частина спостережуваних PM2,5 потрапила в атмосферу від канадських пожеж. Потім вони використовували наявні епідеміологічні моделі для визначення ймовірної кількості загиблих, які можна було б віднести до PM2,5, спричиненого канадськими пожежами, на основі кількості людей, які зазнали впливу.

Результати показали, що пожежі в Канаді влітку 2023 року стали причиною 13% від загального обсягу викидів PM2,5, спричинених усіма пожежами в усьому світі 2023 року. Близько 354 мільйонів людей у США та Канаді зазнали впливу забруднення, що збільшило річний вплив PM2,5 у Північній Америці на 1,08 мікрограма на кубічний метр. Через те, наскільки далеко поширювався дим, жителі Європи також зіткнулися зі збільшенням впливу в середньому на 0,41 мікрометра на кубічний метр.

Результати дослідження показують, що тривалий вплив диму скоротив тривалість життя 82 100 осіб по всьому світу, зокрема 33 000 осіб тільки в США. У Європі канадський дим вкоротив приблизно 22 400 життів, що становить 3,8% від загальної кількості смертей, пов'язаних із PM2.5, на континенті у 2023 році.

