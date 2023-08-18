Масштабні лісові пожежі в Канаді: супутники показали, який вигляд вони мають із космосу (фото)

Пожежі, що спалахнули в Канаді, охопили територію, яка більша за розмір Греції.

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На нових знімках європейських та американських супутників видно масштабні руйнівні пожежі, які охопили Північно-Західні території Канади (країна має 10 провінцій і три території) та інші регіони. Через ці пожежі влада ухвалила рішення евакуювати населення столиці цієї території через те, що полум'я стрімко наближається до міста, пише Space.

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Супутник Європейського космічного агентства Sentinel-2, який проводить спостереження за Землею, зробив знімок, на якому видно лісові пожежі, що вирують у Канаді. Дим від цих пожеж поширюється на відстань у понад 100 км. Наразі тут вирують 236 лісових пожеж.

Місцева влада навіть ухвалила рішення провести евакуацію мешканців столиці Північно-Західних територій, міста Єллоунайф, де мешкає 20 тисяч осіб. Це пов'язано з тим, що пожежі дуже швидко поширюються.

Пожежі, що спалахнули в Канаді, охопили територію, яка більша за розмір Греції Фото: ESA

Британський учений Саймон Прауд також опублікував знімки пожеж у Британській Колумбії (провінція в Канаді розташована на південь від Північно-західних територій), які зробив супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США під назвою GOES-18. На цьому знімку також видно великі шлейфи диму, що покривають велику територію. За словами Прауда, це значно погіршить якість повітря в цьому регіоні.

Ще одні знімки пожеж у Канаді, на яких видно велику грозову хмару, що виникає через дим від лісових пожеж, було також знято супутником GOES-18. Ці зображення опублікували вчені зі Спільного інституту досліджень атмосфери (підрозділ Університету штату Колорадо, США).

За словами Яна Холла з Кардіффського університету, Велика Британія, лісові пожежі по всій Канаді вже поглинули бореальні ліси, які займають площу, більшу, ніж розмір Греції. Холл поділився зображенням, на якому червоними крапками показані місця появи десятків неконтрольованих пожеж по всій Канаді.

Голл поділився зображенням, на якому червоними крапками показано місця появи десятків неконтрольованих пожеж по всій Канаді Фото: space.com

Лісові пожежі в Канаді почали з'являтися раніше цього літа через надзвичайно теплу і суху весну. За словами вчених, викиди вуглецю від лісових пожеж у Канаді цього року вже подвоїли попередні рекорди для цієї країни. Станом на кінець липня загальний обсяг викидів вуглецю становив 138 мегатонн.

Фокус уже писав про те, що камери на борту Міжнародної космічної станції, а також камери супутників показали, який вигляд має територія острова Мауї на Гаваях, де також виникли страшні лісові пожежі.

Нагадуємо, що нові приголомшливі зображення Сонця представив відомий експерт з космічної фотографії. На цих знімках видно активність Сонця у вигляді спалахів і викидів плазми, як уже писав Фокус.