Невозможно дышать. Гигантское облако удушливого дыма от лесных пожаров в Канаде достигло Европы

Исследователи предупреждают, что качество воздуха в некоторых частях Канады и США в настоящее время является "худшим в мире".

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Гигантский столб дыма и сажи, исходящий от продолжающихся лесных пожаров в Канаде уже пересек Атлантику и теперь завис над Западной Европой. На изображениях, сделанные спутником NASA Terra, видно гигантское облако черного углерода, которое простирается на более чем 3 220 километров над океаном и буквально вторгается в небо над Португалией и Испанией, пишет IFLScience.

Исследователи из Португальского института моря и атмосферы (IPMA), обнаружили, что шлейф черного углерода впервые достиг Азорских островов еще в воскресенье, 25 июня, а затем продолжил свой путь к Пиренейскому полуострову. Ученые предполагают, что облако, состоящее из мелких твердых частиц и газов, например, окиси углерода, оставит дымку над некоторыми частями Европы, а затем полностью рассеется. Предположительно, это произойдет уже 29 июня.

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Отметим, что в настоящее время Канада переживает переживать сильнейший за всю историю наблюдений сезон пожаров. Согласно оценкам Службы мониторинга атмосферы Copernicus ЕС, с мая по настоящее время в атмосферу Земли было выброшено рекордное количество углерода — 160 миллионов тон. Канадский межведомственный центр опасных лесных пожаров сообщает, что в настоящее время в стране насчитывается почти 500 активных пожаров, 253 из которых отнесены к категории "неуправляемых".

Спутник Terra NASA сделал снимок дымового шлейфа, простирающегося от Канады до Европы Фото: NASA

Агентство также сообщает, что в 2023 году пожарами оказалась охвачена рекордная территория площадью 7,9 миллиона гектаров. Исследователи отмечают, что огонь уже уничтожил огромное количество лесов, однако теперь ученые опасаются, что пожары также угрожают общественному здравоохранению, так как дым распространяется на населенные пункты.

Например, в настоящее время в Монреале качество воздуха оценивается как худшее в мире. Подобные предупреждения о качестве воздуха также были выпущены во многих городах Среднего Запада США. Исследователи отмечают, что загрязнение воздуха в таких городах, как Чикаго и Мичиган, в настоящее время уже достигло уровня, который считается "нездоровым". Впрочем, ученые отмечают, что сегодня ситуация не такая серьезная, как в Нью-Йорке в начале этого месяца, когда загрязнение задымлением возросло более чем в пять раз.

Ученые отмечают, что в Европе дым держится на высоте более 1000 метро, что означает, что он вряд ли вызовет ухудшение воздуха или представляет серьезную опасность для здоровья человека. В то же время датчики во Франции и Испании зафиксировали значительное увеличение оптической толщины аэрозоля, что позволит оценить, насколько туманным является небо. Метеорологическое бюро Великобритании также отмечает, что дым, вероятно, продолжит влиять на чистоту воздуха неба и в ближайшие дни может привести к драматическим восходам и закатам.

Ранее Фокус писал о том, что климатическая система Земли сошла с ума: планета погрузилась в хаос Ван Гога, и это пугает ученых.