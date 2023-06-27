Климатическая система Земли сошла с ума: планета погрузилась в хаос Ван Гога, и это пугает ученых

Исследователи опасаются, что потоки воздуха, окутывающие Землю, могут стать настоящей проблемой для человечества и планеты в целом.

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Несмотря на то, что воздушные потоки, как правило, останавливаются, разделяются, рекомбинируются и текут в противоположных направлениях, в среднем эти тропосферные воздушные потоки обычно весьма непрерывны на больших расстояниях с общим потоком с запада на восток. Однако в последнее время климатологи попросту не узнают эти реактивные потоки Земли и это их пугает, пишет Science Alert.

По словам главного метеоролога местной новостной станции Флориды (США) Джеффа Берарделли, когда он сегодня смотрит на струйный поток, на ум приходит лишь одно слово — "безумие". Дело в том, что нынешняя фрагментация буквально непохожа ни на что, что климатологи наблюдали ранее. Более того, ученые также заметили, что южная часть струйного течения над Северной Америкой полностью распалась и в настоящее время буквально находится в ловушке "порочного переворота", который обернется невиданной жарой.

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Берарделли также считает, что данная конфигурация, вероятно, усилена климатическим обогревом и подпитывает рекордный тепловой купол. Основная опасность заключается в том, что он настолько экстремальный, что даже климатологи поражены. По словам другого ученого-климатолога, который уже много лет изучает поведение планетарных волн, Майкла Манна, за все эти годы ему редко доводилось видеть "столь разрозненную конфигурацию".

Известно, что струйные потоки порой "блокируются", тем самым задерживая погодные системы в определенных регионах на несколько дней. Однако результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что изменения климата могут привести к большему количеству засоров, чем обычно. Исследователи отмечают, что причиной тому замедление струйных течений, в результате чего они расползаются, погружая планету в хаос и обрушивая на Землю непредсказуемую погоду.

Теперь исследователи полагают, что именно это и происходит сегодня в Северной Америке, а способствует этому не только изменения климата. По мнению Манна, Эль-Ниньо, который уже официально вступил в свои права, вероятно также усугубил ситуацию. В результате климатологи буквально сбиты с толку, а многие из них даже не берутся "охарактеризовать нынешнюю крупномасштабную модель планетарных волн".

По словам Манна, сегодня струйные течения над Северной Америкой "медленные и шаткие" и, вероятно, это является результатом изменения климата. Например, в прошлом году исследование показало, что повышение температуры в Арктике оказывает воздействие на струйные течения в Северном полушарии, ослабляя их. В то же время Эль-Ниньо изменил широту этих струйных потоков, в результате чего южные регионы США буквально оказались под тепловым куполом.

Исследователи отмечают, что сегодня лишь в Штатах под тепловых куполом оказались около 40 миллионов человек, все они пребывают в режиме повышенной жары и столкнулись с отключениями электроэнергии. Ученые отмечают, что центр теплового купола фактически находится над Мексикой и уже стал причиной массовой гибели птиц.

По словам климатолога Максимилиано Эррера, в некоторых частях Мексики жара уже соответствует "категории 7". Отметим, что категория 5 является самым высоким фактическим рейтингом по шкале теплового индекса, также известным как уровень "за пределами экстремальной жары". Простыми словами, по словам Эррера, человечество уже вышло за пределы предыдущих установленных крайностей — новые рекорды устанавливаются повсюду с безумными отрывами и держатся уже более недели.

Климатологи также опасаются того, что в данный момент не наблюдается никаких признаков того, что тепловая волна закончится в ближайшее время. Некоторые исследователи и вовсе полагают, что тепловой купол может продержаться вплоть до июля.

Отмечается, что в прошлом странные струйные течения в атмосфере нашей планеты совпадали с экстремальными погодными явлениями как в северном, так и южном полушариях. Хотя обычно это не происходило одновременно. Теперь исследователи отмечают, что струйные течения в южном полушарии буквально выглядят не в порядке — рисуемые ими узоры вполне могли быть оставлены кистью самого Ван Гога.

По словам климатолога из Университета Майами Брайана Макнолди, струйный поток уже принес необычно влажную погоду в некоторые регионы Австралии. Кроме того, ученые обнаружили, что на севере сезон ураганов в Атлантике начался на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. Исследователи также заметили, что неожиданно подскочила и температура поверхности моря и, похоже, не вернется к нормальному уровню в ближайшее время. Это событие уже вызвало массовую гибель рыб и отравление морских млекопитающих. По словам климатологов, наиболее пугающим является то, что все эти изменения произошли еще до того, как Эль-Ниньо наступи должным образом.

По словаам географа-эколога из Центрального Квинслендского университета Стива Тертона, нет сомнений, что климатическая система Земли вышла из строя и человечеству стоит обеспокоиться. По сути, исследователи говорят, что климатический кризис больше не является проблемой будущего — он происходит прямо сейчас.

Ранее Фокус писал о том, что изменения климата породили сцены из "Безумного Макса", и вскоре это повторится.