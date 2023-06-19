Драматический исход. Изменения климата породили сцены из "Безумного Макса", и вскоре это повторится

Исследователи обнаружили, что повышение температуры Земли ведет к росту насилия, и мир уже переживал это около 1000 лет назад.

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Последние десятилетия ученые, не умолкая, предупреждают о том, что последствия глобального потепления Земли и резкие изменения климата существенно усложнят жизнь человечества. На этот раз они пришли к выводу, что повышение температуры и уровня моря также повышает и уровень насилия — подтверждением тому печальные события, произошедшие в древних Андах около 1000 лет назад, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили события, произошедшие в период между 470 и 1500 годами нашей эры, когда климат на Земле существенно изменился. Увы, результаты исследования не сулят человечеству ничего хорошего — ученые полагают, что тогда резкие изменения климата произошли, они существенно повысили уровень насилия среди людей в южных и центральных Андах.

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Теперь исследователи полагают, что повышение уровня моря, расширяющаяся тропосфера, увеличение количества болезнетворных комаров, суровые сезоны аллергии и нарушения режима сна могут сыграть с человечеством злую шутку. Ученые считают, что события прошлого должны стать для мира важным предостережением: если закономерности прошлого сохранятся и сегодня, мы достаточно скоро столкнемся с жестокими столкновениями в стиле фильма-антиутопии 1979 года "Безумный Макс".

В ходе исследования ученые изучили данные 2 753 переломов черепа человеческих останков, которые были собраны почти в шести десятках археологических раскопок. Далее ученые использовали "летопись" ледника Келькайя, обнаруженную на территории современных Чили, Боливии и Перу. Это позволило команде составить карту того, что происходило с климатом в то время.

Результаты исследования показывают, что в этот период наблюдалось снижение уровня нарастания льда — приблизительно на 10 см меньше ежегодно. Ученые отмечают, что это было обусловлено повышением температуры после так называемого средневекового теплового периода. При этом исследователи также обнаружили, что в этот период уровень насилия между людьми повысился более чем вдвое. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав количество травм головы, обнаруженных в летописях окаменелостей.

Ученые отмечают, что всплеск насилия мог быть вызван не только повышением температуры воздуха, но и уменьшением количества осадков, который наблюдался только в общинах, живших в высокогорьях Анд. При этом подобная тенденция не прослеживалась среди сообществ, живущих в средних и прибрежных районах. Теперь исследователи полагают, что: либо засушливые условия не коснулись сообщества, живущие в средних и низких районах, либо они, в отличие от жителей высокогорья, нашли более мирные решения проблем.

Авторы исследования полагают, что сообщества на разных высотах использовали различные экономические и социально-политические стратегии, а потому некоторым из них удалось решить проблемы мирным путем. Однако жителям высокогорья не удалось справиться с социально-экономическим стрессом и конкуренцией за ограниченные ресурсы, что повлекло всплеск насилия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что население Земли вскоре может начать сокращаться.