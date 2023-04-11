Планета очищается. Ученые предупреждают, что население Земли вскоре может начать сокращаться

Новый отчет предполагает, что к середине столетия количество людей на планете достигнет пика в 9 миллиардов человек, что значительно меньше, чем предполагалось ранее.

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В ноябре прошлого года количество людей на Земле достигло 8 миллиардов. С тех пор различные исследования предполагали, что население планеты дальше будет только расти, а другие напротив заявляли, что человечество уже начало свой путь к вымиранию, пишет Science Alert.

Новый отчет свидетельствует о том, что к середине столетия количество людей на планете достигнет своего пика в 9 миллиардов, что намного меньше предыдущих прогнозов, в том числе и оценки ООН. Теперь исследователи полагают, что новая действительность может либо стать "глотком свежего воздуха", либо "предзнаменованием катастрофы".

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Отметим, что научные споры ведутся десятилетиями. Одни говорят о том, что прирост населения оказывает положительное влияние на экономику и технологии, другие же подчеркивают риски для окружающей среды и гармонии.

Можно рассуждать о том, что меньшему количеству людей, потребуется меньше энергии, пищи и воды, а также жилья и ресурсов. Однако ученые предупреждают, что существуют и подводные камни. Во-первых, сокращение населения планеты потребует от нас крупных инвестиций в образование и здравоохранение, во-вторых, потребуются способы преодоления экономического неравенства в стареющем обществе.

Авторы нового доклада основывали свои оценки на ряде обширных исследований, многие из которых предсказывают, что всего 10% самых богатых людей нашего мира несут основную ответственность за чрезмерное потребление, а оно угрожает окружающей среде. В том числе речь и об изменениях климата.

Карта, показывающая 10 макрорегионов, использованных в анализе Фото: B. Callegari/P.E. Stoknes/Earth4All

По словам ученого-эколога, одного из создателей модели Earth4All, Йоргена Рандерса, основная проблема человечества заключается в потреблении углерода и биосферы, а вовсе не в населении. Статистика показывает, что места, где население растет быстрее всего, на самом деле, имеют чрезвычайно малый экологический след на человека в сравнении с местами, где население достигла своего пика десятилетия назад.

В ходе исследования ученые создали модель, которая способна управлять ростом населения в каждом крупном регионе. За основу были взяты обширные научные данные. В анализе рассматриваются десять стран и регионов, от Китая до США и Африки к югу от Сахары. Используя динамическую модель, исследователи изучили два противоположных сценария.

Первый, мрачный — "Слишком мало, слишком поздно". Знаменует тот же путь, по которому человечество двигается с 1980 года и основам на предположении, что такие переменные как уровень рождаемости, сбережений и долга, а также налоговые ставки и модели доходов изменятся. Этот сценарий предсказывает, что население планеты достигнет пика в 8,8 миллиарда человек в середине этого века и постепенно сократится до 7,3 миллиарда в 2100 году.

В результате мы столкнемся с растущим глобальным неравенством, экологическим следом и вымиранием диких животные, которые будут лишь усугубляться.

Второй, более обнадеживающий — "Гигантский скачок". Предполагается, что численность населения достигнет пика в 8,5 млрд примерно к 2040 году, а затем сократится до 6 млрд к концу века. Предполагается, что в этом оптимистическом будущем человечеству удастся ликвидировать крайнюю бедность уже к 2060 году, что окажет глубокое влияние на рост населения.

Исследователи подытоживают, что хорошая жизнь возможна для всех на этой планете, но только при условии, что нам удастся сократить чрезмерное использование ресурсов богатой элитой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что человечество уже в процессе вымирания.