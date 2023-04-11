Планета очищується. Вчені попереджають, що населення Землі незабаром може почати скорочуватись

Новий звіт передбачає, що до середини століття кількість людей на планеті досягне піка в 9 мільярдів людей, що значно менше, ніж передбачалося раніше.

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Торік у листопаді кількість людей на Землі досягла 8 мільярдів. Відтоді різні дослідження припускали, що населення планети далі тільки зростатиме, а інші навпаки заявляли, що людство вже почало свій шлях до вимирання, пише Science Alert.

Новий звіт свідчить про те, що до середини століття кількість людей на планеті досягне свого піка в 9 мільярдів, що набагато менше за попередні прогнози, зокрема й оцінки ООН. Тепер дослідники вважають, що нова дійсність може або стати "ковтком свіжого повітря", або "ознакою катастрофи".

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Зазначимо, що наукові суперечки точаться десятиліттями. Одні говорять про те, що приріст населення позитивно впливає на економіку та технології, інші ж підкреслюють ризики для довкілля та гармонії.

Можна міркувати про те, що меншій кількості людей, потрібно менше енергії, їжі та води, а також житла та ресурсів. Проте вчені попереджають, що існують і підводні камені. По-перше, скорочення населення планети вимагатиме від нас великих інвестицій в освіту та охорону здоров'я, по-друге, знадобляться способи подолання економічної нерівності в суспільстві, що старіє.

Автори нової доповіді ґрунтували свої оцінки на низці великих досліджень, багато з яких пророкують, що всього 10% найбагатших людей нашого світу несуть основну відповідальність за надмірне споживання, а воно загрожує навколишньому середовищу. Зокрема йдеться і про зміни клімату.

Карта, що показує 10 макрорегіонів, використаних в аналізі Фото: B. Callegari/P.E. Stoknes/Earth4All

За словами вченого-еколога, одного із творців моделі Earth4All, Йоргена Рендерса, основна проблема людства полягає у споживанні вуглецю та біосфери, а зовсім не у населенні. Статистика показує, що місця, де населення зростає найшвидше, насправді, мають надзвичайно малий екологічний слід на людину, порівняно з місцями, де населення досягло свого піку десятиліття тому.

Під час дослідження вчені створили модель, яка здатна керувати зростанням населення у кожному великому регіоні. За основу було взято великі наукові дані. В аналізі розглядаються десять країн та регіонів, від Китаю до США та Африки на південь від Сахари. Використовуючи динамічну модель, дослідники вивчили два протилежні сценарії.

Перший, похмурий — "Занадто мало, занадто пізно". Знаменує той самий шлях, яким людство рухається з 1980 року та основам на припущенні, що такі змінні як рівень народжуваності, заощаджень та боргу, а також податкові ставки та моделі доходів зміняться. Цей сценарій передбачає, що населення планети досягне піка в 8,8 мільярда людей у середині цього століття і поступово скоротиться до 7,3 мільярда у 2100 році.

У результаті ми зіткнемося зі зростаючою глобальною нерівністю, екологічним слідом і вимиранням диких тварин, які будуть лише посилюватися.

Другий, більш обнадійливий — "Гігантський стрибок". Передбачається, що чисельність населення досягне піка в 8,5 млрд приблизно до 2040 року, а потім скоротиться до 6 млрд до кінця століття. Передбачається, що в цьому оптимістичному майбутньому людству вдасться ліквідувати крайню бідність вже до 2060 року, що глибоко вплине на зростання населення.

Дослідники підсумовують, що хороше життя можливе всім на цій планеті, але тільки за умови, що нам вдасться скоротити надмірне використання ресурсів багатою елітою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що людство вже в процесі вимирання.