До 70 000 додаткових смертей на рік: що призведе до загибелі такої кількості людей

Нове дослідження показує, що вже до середини століття кількість смертей від диму лісових пожеж зросте на більш ніж 70%, і це тільки в США. Результати вказують на те, що людські та економічні втрати будуть астрономічними.

Related video

Статистика вказує на те, що забруднення димом від лісових пожеж стало причиною 41 380 додаткових смертей на рік у період з 2011 по 2020 рік. Тепер учені вважають, що це число може збільшитися більш ніж на 70% до 71 420 протягом наступних 25 років через наслідки зміни клімату, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Лісові пожежі стають дедалі частішими

Під час дослідження вчені розглянули низький і середній сценарії викидів, за якого глобальна температура підніметься на 2 градуси за Цельсієм вище доіндустріального рівня. Результати вказують, що прогнозована кількість щорічних смертей, пов'язаних із димом від лісових пожеж. У 2050 році буде еквівалентно 608 мільярдам доларів витрат на охорону здоров'я та інших витрат.

За даними Школи сталого розвитку Стенфордського університету, це число перевищує передбачувану вартість усіх інших наслідків, пов'язаних зі зміною клімату, включно з такими наслідками, як сільськогосподарські втрати, шкода від ураганів і смертність, спричинена перепадами температур.

Дані вказують на те, що активність лісових пожеж і вплив диму від лісових пожеж швидко змінюються. За словами старшого автора дослідження Маршалла Берка, професора кафедри екологічних соціальних наук Стенфордського університету, протягом останніх десятиліть це стало справжньою загрозою для жителів США та інших регіонів Землі.

Основною причиною того, що лісові пожежі стають дедалі частішими та інтенсивнішими, є глобальне потепління планети. Річ у тім, що підвищення температури знижує вологість ґрунту і зневоднює рослини, роблячи їх більш вогненебезпечними, їх легко запалити від вугілля, що летить. За даними Центру кліматичних та енергетичних рішень, після початку лісової пожежі поєднання сухої рослинності та теплого повітря сприяє її поширенню й ускладнює гасіння.

Зміна клімату та лісові пожежі також утворюють зворотний зв'язок: що більша кількість лісових пожеж, то більше посилюється потепління через парникові гази, що виділяються під час спалювання органічної речовини, а посилення потепління провокує все нові лісові пожежі. Однак лісові пожежі також викидають в атмосферу інші забруднювальні речовини, включно з найдрібнішими частинками пилу та сажі, що можуть проникати в легені та кровоносну систему.

Зазначимо, що ці частинки відомі як PM2.5 — вони приблизно у 28 разів менші за товщину людської волосини й можуть затримуватися на слизовій оболонці рота, носа та очей людини. У короткостроковій перспективі це може призвести до:

подразнення;

кашлю;

печіння;

загострення шкірних захворювань.

Якщо ці частинки потраплять у легені, вони здатні погіршити наявні респіраторні захворювання, такі як астма і хронічна обструктивна хвороба легень. Якщо частинки потраплять у кровотік, вони можуть подразнювати серце, тим самим збільшуючи ризик серцевого нападу та ішемічної хвороби серця.

Наслідки масштабних лісових пожеж

У новому дослідженні вчені оцінили людські та економічні втрати від впливу диму від лісових пожеж, команда проаналізувала дані про смертність на рівні округів США в період з 2006 по 2019 рік. Далі дані об'єднали з даними вимірювань викидів диму на рівні землі та вітру, використовуючи машинне навчання для моделювання переміщення PM2.5 від лісових пожеж по всій Північній Америці.

Дослідники також вивчили історичні дані про смертність і концентрацію диму, які лягли в основу розроблення кліматичних моделей для прогнозування впливу збільшеного впливу диму від лісових пожеж на здоров'я людини до 2050 року.

Результати вказують на те, що до 2050 року зміна клімату може призвести до збільшення кількості смертей у США на 30 000 осіб на рік через зростання забруднення навколишнього середовища лісовими пожежами. Ба більше, навіть за умови підвищення глобальної температури на 0,7°C кількість смертей, пов'язаних із димом від лісових пожеж, імовірно, зросте до 60 000 на рік уже до середини століття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загроза руйнівних лісових пожеж у Європі зросла в 10 разів.

Раніше Фокус писав про те, що лісові пожежі в Канаді стали причиною загибелі 87 000 осіб по всьому світу.