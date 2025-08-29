Загроза руйнівних лісових пожеж у Європі зросла в 10 разів: що стало причиною

Цього літа Європою прокотилася хвиля найсильніших пожеж, залишивши після себе випалені території — вчені вважають, що знайшли причину смертоносних масштабних пожеж. Ба більше, ймовірність виникнення таких катаклізмів у майбутньому зросла в рази.

Масштабні лісові пожежі хвилею прокотилися, спустошивши величезні території Туреччини, Греції та Кіпру. Тепер учені вважають, що змогли знайти причину смертоносних пожеж — справа у зміні клімату. Ба більше, нове дослідження показує, що ймовірність виникнення таких руйнівних пожеж у Туреччині, Греції та на Кіпрі збільшилися в 10 разів через глобальне потепління Землі, пише Daily Mail.

Сильний сигнал зміни клімату

Дослідження було проведене Всесвітньою пожежною асоціацією (WWA) і виявило, що ймовірність лісових пожеж збільшилася в 10 разів через глобальне потепління. Дослідники називають результати "тривожним сигналом".

За словами дослідника з Центру екологічної політики Імперського коледжу Лондона Теодора Кіпінга, результати їхнього з колегами аналізу демонструють надзвичайно сильний сигнал про зміну клімату, що вказує на наближення спекотніших і сухіших умов.

Сьогодні, при потеплінні на 1,3°C, спостерігаються нові екстремальні ситуації в боротьбі з лісовими пожежами, які змушують рятувальників працювати на межі своїх можливостей. Куди більш тривожно те, що, згідно з прогнозами, майбутнє лише попереду.

Прогнозується, що вже в цьому столітті на нас очікує потепління до 3°C, якщо країни не відмовляться від викопного палива швидше. Цього літа масштабні пожежі вже забрали життя 20 осіб, а 80 000 людей були змушені евакуюватися. Крім того, пожежа знищила понад мільйон гектарів землі.

Дані Всесвітньої пожежної асоціації також свідчать про те, що цього року пожежі були на 22% інтенсивнішими, ніж торік, що робить 2025 рік найсерйознішим роком лісових пожеж у Європі за всю історію спостережень.

Що спричинило масштабні лісові пожежі в Європі?

Сотні лісових пожеж, що спалахнули в Східному Середземномор'ї в червні та липні, були спричинені температурою вище 40°C, надзвичайно сухою погодою і сильними вітрами. Дослідження показало, що кількість зимових опадів, що передували лісовим пожежам, скоротилася приблизно на 14% з доіндустріальної епохи, коли почалася інтенсивна залежність від викопного палива.

Команда також виявила, що зміна клімату збільшила ймовірність тижневих періодів сухого і спекотного повітря, що сприяє загорянню рослинності, у 13 разів. Крім того, аналіз виявив збільшення інтенсивності областей високого тиску, які посилювали екстремальні північні вітри, відомі як етезіанські вітри, що й розпалювали лісові пожежі.

Однак учені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому вітри частіше досягають високої швидкості.

