Земля у вогні. Супутники зафіксували сотні небезпечних частинок від пожеж по всьому світу

Дослідники використовують супутники, щоб стежити за тим, як на поверхні планети палають лісові пожежі.

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Кліматична криза перестала бути тим, чим нас лякали в майбутньому — вона вже тут, внаслідок чого на світ обрушилися екстремальні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж. Останні особливо цікавлять учених, оскільки в міру нагрівання Землі вони стають дедалі частішими й охоплюють дедалі більші території, пише Space.

У травні 2024 року супутники, що обертаються навколо нашої планети, спостерігали сотні лісових пожеж, що палахкотять по всій Канаді та Мексиці. Дим від цих пожеж був настільки густим, що в деяких місцях навіть затуляв воду під ними. Такого висновку дійшли вчені, які проаналізували супутникові знімки й помітили випалену землю в Греції, що постраждала цього року від найсильнішої лісової пожежі, яка наступила за послідовними хвилями тепла.

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Ці спостереження стали черговим доказом того, що антропогенна зміна клімату прискорює такі екстремальні лісові пожежі. При цьому їхні масштаби та інтенсивність значно зросли — спостереження показують, що за останні два десятиліття ці показники зросли вдвічі.

Лісові пожежі не тільки забирають життя, а й завдають істотної шкоди майну і навколишньому середовищу, викидаючи в повітря великі обсяги димових аерозолів, що являють собою частинки, які переносяться на великі відстані та знижують якість повітря. Дедалі більше доказів також вказують на те, що аерозолі крихітних розмірів вдихають, при тому, що вони дуже токсичні для людини.

Водночас науковці визнають, що такі плями, на жаль, надзвичайно складно помітити, що ускладнює прогнозування їхньої кількості та загального впливу на людей і навколишнє середовище. Останніми місяцями вчені використовують європейсько-японський супутник для спостереження за поширенням таких частинок диму від лісових пожеж. У результаті вченим вдалося створити каталог, який в кінцевому підсумку, на думку дослідників, допоможе в прогнозуванні погоди.

На супутниковому знімку видно аерозолі від канадських лісових пожеж, що висять у повітрі три місяці потому, і густі хмари, які кружляють над тропічним штормом Деббі, що обрушився на Флориду на початку серпня як ураган першої категорії Фото: ESA

Відомо, що супутник EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) було запущено на орбіту 29 травня 2024 року. Передбачалося, що його використовуватимуть для вивчення того, як хмари й аерозолі впливають на "енергетичний баланс" планети — тобто кількість енергії, що надходить до атмосфери Землі й виходить із неї. Хмари й аерозолі впливають на цей баланс, відбиваючи енергію, що надходить від Сонця, назад у космос і, певною мірою, затримуючи енергію, що виходить. Вчені вважають, що вивчення цього складного взаємозв'язку відіграє важливу роль у розумінні клімату планети і його змін.

На початку серпня атмосферний лідар на борту супутника ж зробив профіль смуги Північної Америки, показавши дивовижний червоний шар аерозолів, викинутих лісовими пожежами, що вирували в Канаді цього літа впродовж кількох тижнів. Вчені вважають, що ці частинки, рознесені вітром, цілком здатні порушити погодні умови та прискорити глобальне потепління.

На супутниковому знімку також видно бризки зелених і жовтих аерозолів прямо під димом лісових пожеж, викинутих як природними джерелами, такими як пил, що видувається з пустель, і морські бризки з океану, так і діяльністю людини.

Раніше Фокус писав про те, що екстремальні лісові пожежі стали частішими на 25% через зміни клімату.