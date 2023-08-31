Змітають усе на своєму шляху. Екстремальні лісові пожежі стали частішими на 25% через зміни клімату

Нове дослідження виявило зв'язок між глобальною температурою, що зростає, і нещадними пожежами, що поширюються зі швидкістю 4 000 га на день.

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Нинішнього року людство зіткнулося з наслідками свого антропогенного впливу на планету: рекордні глобальні температури на поверхні океану і суходолу, посухи, повені та інтенсивні лісові пожежі, що обрушилися на Канаду, Грецію і Гаваї, пише Science Alert.

Дослідники невпинно попереджають, що якщо ми не скоротимо кількість парникових викидів уже зараз, у найближчому майбутньому ми зіштовхнемося зі ще більшою кризою кліматичної системи Землі. Нове дослідження вчених з некомерційного дослідницького центру Breakthrough Institute виявило, що зміна клімату безпосередньо пов'язана з інтенсивністю і кількістю екстремальних лісових пожеж, з якими нам довелося зіткнутися.

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Під час дослідження вчені вивчили серію лісових пожеж у період з 2003 по 2020 роки. Вони використовували машинне навчання, щоб проаналізувати зв'язок між вищими середніми температурами, посушливішими умовами та пожежами, що найшвидше поширюються і рухаються зі швидкістю понад 4 000 гектарів на день.

За словами автора дослідження Патріка Брауна, вони з колегами виявили, що наслідки зміни клімату варіювалися від пожежі до пожежі. Наприклад, у деяких частково посушливих умовах глобальне потепління зробило екстремальні пожежі набагато ймовірнішими, тоді як у дуже посушливих умовах вплив, навпаки, був меншим. Загалом же дослідники виявили, що частота екстремальних лісових пожеж у середньому збільшилася на 25%.

Моделі також прогнозують, що ризик екстремальних пожеж надалі може збільшитися в середньому на 59% вже до кінця 2100 року, і то за сценарію "низьких викидів". Простими словами, сценарії, за якого глобальне потепління обмежується 1,8 градуса за Цельсієм, вищим за доіндустріальний рівень. Менш оптимістичний сценарій прогнозує збільшення частоти екстремальних лісових пожеж на 172%.

Під час дослідження вчені використовували дані зареєстрованих пожеж і виміряли ймовірність того, що вони можуть перетворитися на "екстремальні". Далі вони застосували комп'ютерне моделювання, щоб підрахувати, наскільки постіндустріальне підвищення глобальної температури Землі збільшило цей ризик.

Зазначимо, що в моделях було враховано такі змінні, як: опади, вітер, абсолютна вологість. Вчені вважають, що зміна цих показників насправді здатна ще більше посилити ризик.

За словами Брауна, розуміння порогів посушливості насправді може допомогти в профілактичних заходах. Наприклад, науковці можуть використати отримані дані для визначення найкращих місць для проріджування та запропонованого спалювання рослинності — це допоможе зменшити кількість сухої горючої речовини, якою "харчуються" лісові пожежі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб прогнозувати силу лісових пожеж: допоможе піт рослин.