Сметают все на своем пути. Экстремальные лесные пожары стали чаще на 25% из-за изменений климата

Новое исследование обнаружило связь между растущей глобальной температурой и беспощадными пожарами, распространяющимися со скоростью 4 000 га в день.

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В нынешнем году человечество столкнулось с последствиями своего антропогенного воздействия на планету: рекордные глобальные температуры на поверхности океана и суше, засухи, наводнения и интенсивные лесные пожары, обрушившиеся на Канаду, Грецию и Гавайи, пишет Science Alert.

Исследователи неустанно предупреждают, что если мы не сократим количество парниковых выбросов уже сейчас, в ближайшем будущем мы столкнемся с еще большим кризисом климатической системы Земли. Новое исследование ученых из некоммерческого исследовательского центра Breakthrough Institute обнаружило, что изменение климата напрямую связано с интенсивностью и количеством экстремальных лесных пожаров, с которыми нам пришлось столкнуться.

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В ходе исследования ученые изучили серию лесных пожаров в период с 2003 по 2020 годы. Они использовали машинное обучение, чтобы проанализировать связь между более высокими средними температурами, более засушливыми условиями и наиболее быстро распространяющимися пожарами, которые движутся со скоростью более 4 000 гектаров в день.

По словам автора исследования Патрика Брауна, они с коллегами обнаружили, что последствия изменения климата варьировались от пожара к пожару. Например, в некоторых частично засушливых условиях глобальное потепление сделало экстремальные пожары гораздо более вероятными, тогда как в очень засушливых условиях влияние, напротив, было меньшим. В целом же исследователи обнаружили, что частота экстремальных лесных пожаров в среднем увеличилась на 25%.

Модели также прогнозируют, что риск экстремальных пожаров в дальнейшем может увеличиться в среднем на 59% уже к концу 2100 года, и то при сценарии "низких выбросов". Простыми словами, сценарии, при котором глобальное потепление ограничивается 1,8 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Менее оптимистичный сценарий прогнозирует увеличение частоты экстремальных лесных пожаров на 172%.

В ходе исследования ученые использовали данные зарегистрированных пожаров и измерили вероятность того, что они могут превратиться в "экстремальные". Далее они применили компьютерное моделирование, чтобы подсчитать, насколько постиндустриальное повышение глобальной температуры Земли увеличило этот риск.

Отметим, что в моделях были учтены такие переменные, как: осадки, ветер, абсолютная влажность. Ученые считают, что изменение этих показателей в действительности способно еще более усугубить риск.

По словам Брауна, понимание порогов засушливости в действительности может помочь в профилактических мерах. Например, ученые могут использовать полученные данные для определения лучших мест для прореживания и предписанного сжигания растительности — это поможет уменьшить количество сухого горючего вещества, котором "питаются" лесные пожары.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ прогнозировать силу лесных пожаров: поможет пот растений.