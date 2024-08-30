Земля в огне. Спутники запечатлели сотни опасных частиц от пожаров по всему миру

Исследователи используют спутники, чтобы следить за тем, как на поверхности планеты пылают лесные пожары.

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Климатический кризис перестал быть тем, чем нас пугали в будущем — он уже здесь, в результате чего на мир обрушились экстремальные волны жары, засухи и лесных пожаров. Последние особенно интересуют ученых, так как по мере нагревания Земли они становятся все более частыми и охватывают все большие территории, пишет Space.

В мае 2024 года спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты, наблюдали сотни лесных пожаров, полыхающих по всей Канаде и Мексике. Дым от этих пожаров был настолько густым, что в некоторых местах даже заслонял воду под ними. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие спутниковые снимки и заметившие выжженную землю в Греции, пострадавшей в этом году от сильнейшего лесного пожара, последовавшего за последовательными волнами тепла.

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Эти наблюдения стали очередным доказательством того, что антропогенное изменение климата ускоряет такие экстремальные лесные пожары. При этом их масштабы и интенсивность значительно возросли — наблюдения показывают, что за последние два десятилетия эти показатели выросли вдвое.

Лесные пожары не только уносят жизни, но также наносят существенный ущерб имуществу и окружающей среде, выбрасывая в воздух большие объемы дымовых аэрозолей, представляющие собой частицы, переносящиеся на большие расстояния и снижающие качество воздуха. Все больше доказательств также указывают на то, что аэрозоли крошечных размеров вдыхаются, при том что они весьма токсичны для человека.

В то же время, ученые признают, что такие пятна, к сожалению, чрезвычайно сложно заметить, что затрудняет прогнозирование их количества и общего воздействия на людей и окружающую среду. В последние месяцы ученые используют европейско-японский спутник для наблюдения за распространением таких частиц дыма от лесных пожаров. В результате ученым удалось создать каталок, который в конечном итоге, по мнению исследователей, поможет в прогнозировании погоды.

На спутниковом снимке видны аэрозоли от канадских лесных пожаров, висящие в воздухе три месяца спустя, и густые облака, кружащиеся над тропическим штормом Дебби, который обрушился на Флориду в начале августа как ураган первой категории Фото: ESA

Известно, что спутник EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) был запущен на орбиту 29 мая 2024 года. Предполагалось, что он будет использоваться для изучения того, как облака и аэрозоли влияют на "энергетический баланс" планеты — то есть количество энергии, поступающей в атмосферу Земли и выходящей из нее. Облака и аэрозоли влияют на этот баланс, отражая входящую энергию от Солнца обратно в космос и, в некоторой степени, задерживая исходящую энергию. Ученые полагают, что изучение этой сложной взаимосвязи сыграет важную роль в понимании климата планеты и его изменений.

В начале августа атмосферный лидар на борту спутника же сделал профиль полосы Северной Америки, показав поразительный красный слой аэрозолей, выброшенных лесными пожарами, бушевавшими в Канаде этим летом в течение нескольких недель. Ученые считают, что эти частицы, разносимые ветром, вполне способны нарушить погодные условия и ускорить глобальное потепление.

На спутниковом снимке также видны брызги зеленых и желтых аэрозолей прямо под дымом лесных пожаров, выброшенных как естественными источниками, такими как пыль, выдуваемая из пустынь, и морские брызги из океана, так и деятельностью человека.

Ранее Фокус писал о том, что экстремальные лесные пожары стали чаще на 25% из-за изменений климата.