Земля в огне. Спутники запечатлели сотни опасных частиц от пожаров по всему миру
Исследователи используют спутники, чтобы следить за тем, как на поверхности планеты пылают лесные пожары.
Климатический кризис перестал быть тем, чем нас пугали в будущем — он уже здесь, в результате чего на мир обрушились экстремальные волны жары, засухи и лесных пожаров. Последние особенно интересуют ученых, так как по мере нагревания Земли они становятся все более частыми и охватывают все большие территории, пишет Space.
В мае 2024 года спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты, наблюдали сотни лесных пожаров, полыхающих по всей Канаде и Мексике. Дым от этих пожаров был настолько густым, что в некоторых местах даже заслонял воду под ними. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие спутниковые снимки и заметившие выжженную землю в Греции, пострадавшей в этом году от сильнейшего лесного пожара, последовавшего за последовательными волнами тепла.
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Эти наблюдения стали очередным доказательством того, что антропогенное изменение климата ускоряет такие экстремальные лесные пожары. При этом их масштабы и интенсивность значительно возросли — наблюдения показывают, что за последние два десятилетия эти показатели выросли вдвое.
Лесные пожары не только уносят жизни, но также наносят существенный ущерб имуществу и окружающей среде, выбрасывая в воздух большие объемы дымовых аэрозолей, представляющие собой частицы, переносящиеся на большие расстояния и снижающие качество воздуха. Все больше доказательств также указывают на то, что аэрозоли крошечных размеров вдыхаются, при том что они весьма токсичны для человека.
В то же время, ученые признают, что такие пятна, к сожалению, чрезвычайно сложно заметить, что затрудняет прогнозирование их количества и общего воздействия на людей и окружающую среду. В последние месяцы ученые используют европейско-японский спутник для наблюдения за распространением таких частиц дыма от лесных пожаров. В результате ученым удалось создать каталок, который в конечном итоге, по мнению исследователей, поможет в прогнозировании погоды.
Известно, что спутник EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) был запущен на орбиту 29 мая 2024 года. Предполагалось, что он будет использоваться для изучения того, как облака и аэрозоли влияют на "энергетический баланс" планеты — то есть количество энергии, поступающей в атмосферу Земли и выходящей из нее. Облака и аэрозоли влияют на этот баланс, отражая входящую энергию от Солнца обратно в космос и, в некоторой степени, задерживая исходящую энергию. Ученые полагают, что изучение этой сложной взаимосвязи сыграет важную роль в понимании климата планеты и его изменений.
В начале августа атмосферный лидар на борту спутника же сделал профиль полосы Северной Америки, показав поразительный красный слой аэрозолей, выброшенных лесными пожарами, бушевавшими в Канаде этим летом в течение нескольких недель. Ученые считают, что эти частицы, разносимые ветром, вполне способны нарушить погодные условия и ускорить глобальное потепление.
На спутниковом снимке также видны брызги зеленых и желтых аэрозолей прямо под дымом лесных пожаров, выброшенных как естественными источниками, такими как пыль, выдуваемая из пустынь, и морские брызги из океана, так и деятельностью человека.
Ранее Фокус писал о том, что экстремальные лесные пожары стали чаще на 25% из-за изменений климата.