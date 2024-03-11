"Зеленые легкие" Земли уничтожит адское пламя: почему леса Амазонки оказались уязвимы

Исследователи считают, что в этом году лесные пожары в Амазонке могут достигнуть беспрецедентных масштабов.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом, ученые прямо заявляют, что он уже здесь: 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024, вероятно, станет еще более жарким. В результате на мир обрушатся экстремальные волны тепла, засухи и лесных пожаров. Например, подобная пожароопасная ситуация, по словам ученых, ожидается в Амазонке, пишет Live Science.

Пик лесных пожаров в Амазонке, как правило, приходится на март. Однако в этом оду ученые ожидают, что масштабные лесные пожары, вероятно, продлятся минимум до апреля. Предполагается, что пик начнется уже в ближайшее время и достигнет беспрецедентных масштабов. Опасность заключается в том, что столь крупные лесные пожары нанесут непоправимый ущерб местным экосистемам, важным для жизни Амазонки в целом.

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По слова исследователя из Бразильского федерального университета Санта-Катарины Бернардо Флореса, основными факторами, повлиявшими на ситуацию стали:

рекордно высокие температуры;

сильная засуха;

погодное явление Эль-Ниньо.

В результате климатические изменения в регионе увеличивают частоту и интенсивность экстремальных засух, происходящих в сочетании с волнами жары. Подобные засухи высушивают лесную почву и органические вещества, позволяя лесным пожарам распространяться глубже в леса.

А то же время тропические леса Амазонки часто называют "зелеными легкими Земли", так как они являются одной из самых биоразнообразных экосистем на Земле. Предыдущие исследования показали, что около 10% всего земного биоразнообразия приходится именно на этот регион. В то же время регион находится под растущей угрозой со стороны потепления, вырубки лесов, засух и лесных пожаров.

По словам эколога и профессора Национального университета Колумбии Долорса Арментерас Паскуаля, большинство лесных пожаров в Амазонии возникают в результате вырубки местных лесов. Причем в некоторых местах лес вырубают непосредственно перед засушливым сезоном, что лишь усугубляет ситуацию.

Ученые отслеживают условия в Амазонии в режиме реального времени, а затем используют эти данные для создания моделей пожарного риска — таким образом они могут предсказать когда и где могут возникнуть лесные пожары на недели, а то и месяцы вперед. Например, профессор наук о Земле и планетах в Университете Джона Хопкинса Бенджамин Зайчик с коллегами используют две модели:

прогноз НАСА GEOS S2S (от субсезонного до сезонного);

система ассимиляции наземных данных (LDAS).

Ученые использовали свои модели и данные спутников дистанционного зондирования, в том числе данные мониторинга погодных условий, температуры и количества осадков. Далее эти данные были соединены с измерениями влажности почвы, грунтовых вод и состояния растительности. В результате ученые смогли оценить пожарные риски и спрогнозировать какими будут лесные пожары в этом сезоне.

Зайчик отмечает, их модели четко показывают, что на большей части территории Амазонки в течение осенних и зимних сезонов существует повышенный риск пожаров. Отчасти это произошло из-за небольшого количества осадков в некоторых частях Амазонки, но это было еще более предсказано из-за высокой температуры воздуха по всему региону.

Ранее Фокус писал о том, что под Амазонкой обнаружили давно затерянный город: с сетью дорог и десятками тысяч построек.