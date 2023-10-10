С сетью дорог и десятками тысяч построек: под Амазонкой обнаружили давно затерянный город (фото)

Исследователи полагают, что это поселение с невероятным количеством транспортных линий вполне могло бы конкурировать с дорогами в классической Европе.

Related video

Не так много мест на Земле, которые формируют у нас такое впечатление о нетронутой природе, как сердце Амазонки. Невероятная территория в 6,7 миллиона квадратных километров не прирученной человеком дикой природы, и теперь ученые полагают, что среди переплетения корней деревьев и гниющей растительности, им удалось обнаружить свидетельство человеческого влияния возрастом в тысячи лет, пишет Science Alert.

Авторы исследования полагают, что под слоями грязи и хаосом зелени скрывается огромное древнее поселение площадью в 5 315 километров квадратных. По словам команды, само по себе обнаружение древнего города выглядит вполне естественным, учитывая, что нам известно лишь 10% человеческой истории в этом удивительном месте.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако авторы исследования отмечают, что куда более невероятными представляются размеры этого огромного поселения. В ходе исследования команда использовала LIDAR — своего рода световую радиолокационную систему, использующую синхронизацию лазерных вспышек, излучаемых самолетов, чтобы заглянуть сквозь слои листвы, почвы и других материалов. В результате технология позволяет составить карту изменений в структурах, потенциально раскрывая работу человеческих рук.

Карта ранее зарегистрированных и недавно обнаруженных земляных валов Фото: Science

Ведущий автор исследования, ученый по дистанционному зондированию Винисиус Перипато из Национального института космических исследований Бразилии отмечает, что последний взгляд на землю под лесным покровом Амазонки обнаружил признаки доколумбовой человеческой деятельности. Всего за одно исследование команде удалось обнаружить 24 ранее неопознанных нарушения в почве, при этом форма и расположение некоторых из этих структур явно указывают на архитектурное происхождение.

Команда считает, что им удалось обнаружить на юге Амазонии укрепленную деревню, на территории которой расположены оборонительные и церемониальные объекты, коронованные горы и мегалитические сооружения на Гвианском щите. Кроме того, были найдены речные объекты в поймах центральной Амазонии.

Теперь ученые считают, что на юге Амазонки располагалась деревня, которая когда-то была домом для десятков тысяч людей. Фактически ученые обнаружили признаки ріночной площади, соединенной сетью дорог, причем эта сеть вполне могла бы конкурировать с дорогами в классической Европе.

Примеры картирования LIDAR, предполагающие земляные работы под Амазонкой Фото: Science

На юго-западе Амазонии ученые также обнаружили странные геометрические мотивы, сделанные из земли, расположенные вдали от каких-либо заметных дорог. Теперь ученые полагают, что ранее здесь располагалось от 10 000 24 000 построек, которые все еще могут быть скрыты под слоями опавших листьев, отложений и зарослей леса, накопившихся за столетия.

По словам Перипато, это говорит лишь о том, что нам все еще неизвестно более 90% человеческой истории Амазонки — эти тайны ученым еще предстоит раскрыть в дальнейшем. В ходе исследования Перипато с коллегами измерили распространенность и численность 79 видов одомашненных деревьев на почти 1700 участках леса. Оказалось, что чуть менее половины из них были распространены вблизи мест древнего поселения. В целом ученые полагают, что появление и численность 53 из 79 видов деревьев каким-то образом были связаны с прошлыми распространением человека в этом регионе.

Ранее Фокус писал о том, что в пустыне Атакама древние цивилизации хоронили усопших с попугаями.