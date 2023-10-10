З мережею доріг і десятками тисяч будівель: під Амазонкою виявили давно загублене місто (фото)

Дослідники вважають, що це поселення з неймовірною кількістю транспортних ліній цілком могло б конкурувати з дорогами в класичній Європі.

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Не так багато місць на Землі, які формують у нас таке враження про незайману природу, як серце Амазонки. Неймовірна територія в 6,7 мільйона квадратних кілометрів не прирученої людиною дикої природи, і тепер вчені вважають, що серед переплетення коріння дерев і рослинності, що гниє, їм вдалося виявити свідоцтво людського впливу віком у тисячі років, пише Science Alert.

Автори дослідження вважають, що під шарами бруду і хаосом зелені ховається величезне стародавнє поселення площею в 5 315 кілометрів квадратних. За словами команди, саме по собі виявлення стародавнього міста виглядає цілком природним, враховуючи, що нам відомо лише 10% людської історії в цьому дивовижному місці.

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Однак автори дослідження зазначають, що куди більш неймовірними видаються розміри цього величезного поселення. Під час дослідження команда використовувала LIDAR — своєрідну світлову радіолокаційну систему, що використовує синхронізацію лазерних спалахів, які випромінюють літаки, щоб зазирнути крізь шари листя, ґрунту та інших матеріалів. У результаті технологія дає змогу скласти карту змін у структурах, потенційно розкриваючи роботу людських рук.

Карта раніше зареєстрованих і нещодавно виявлених земляних валів Фото: Khoisan

Провідний автор дослідження, вчений з дистанційного зондування Вінісіус Періпато з Національного інституту космічних досліджень Бразилії зазначає, що останній погляд на землю під лісовим покривом Амазонки виявив ознаки доколумбової людської діяльності. Усього за одне дослідження команді вдалося виявити 24 раніше нерозпізнаних порушення в ґрунті, водночас форма і розташування деяких із цих структур явно вказують на архітектурне походження.

Команда вважає, що їм вдалося виявити на півдні Амазонії укріплене село, на території якого розташовані оборонні та церемоніальні об'єкти, короновані гори та мегалітичні споруди на Гвіанському щиті. Крім того, було знайдено річкові об'єкти в заплавах центральної Амазонії.

Тепер учені вважають, що на півдні Амазонки розташовувалося село, яке колись було домівкою для десятків тисяч людей. Фактично вчені виявили ознаки ринкової площі, з'єднаної мережею доріг, причому ця мережа цілком могла б конкурувати з дорогами в класичній Європі.

Приклади картування LIDAR, що передбачають земляні роботи під Амазонкою Фото: Khoisan

На південному заході Амазонії вчені також виявили дивні геометричні мотиви, зроблені із землі, розташовані далеко від будь-яких помітних доріг. Тепер вчені вважають, що раніше тут розташовувалося від 10 000 до 24 000 будівель, які все ще можуть бути приховані під шарами опалого листя, відкладень і заростей лісу, що накопичилися за століття.

За словами Періпато, це свідчить лише про те, що нам все ще невідомо понад 90% людської історії Амазонки — ці таємниці вченим ще належить розкрити надалі. Під час дослідження Періпато з колегами виміряли поширеність і чисельність 79 видів одомашнених дерев на майже 1700 ділянках лісу. Виявилося, що трохи менше половини з них були поширені поблизу місць стародавнього поселення. Загалом учені вважають, що поява і чисельність 53 із 79 видів дерев якимось чином були пов'язані з минулим поширенням людини в цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що в пустелі Атакама стародавні цивілізації ховали покійних з папугами.